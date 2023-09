„Lee“ wird zum Hurrikan: Extreme Gefahr für Karibik-Inseln

Tropensturm „Lee“ wird sich laut US-Hurrikanzentrum zu einem „extrem gefährlichen, schweren Hurrikan“ entwickeln. © Uncredited/NOAA/AP/dpa

Laut US-Hurrikanzentrum ist ein schnelle Intensivierung des Sturms zu erwarten - es ist von einem „extrem gefährlichen, schweren Hurrikan“ die Rede.

Miami - Der Tropensturm „Lee“ hat über dem Atlantik an Kraft gewonnen und ist zum Hurrikan hochgestuft worden. Der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von zunächst bis zu 120 Stundenkilometern werde sich bis Samstag auf dem Weg zu der Inselkette Kleine Antillen in der östlichen Karibik zu einem „extrem gefährlichen, schweren Hurrikan“ entwickeln, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) gestern (Ortszeit) mit.

„Lee“ befand sich nach Angaben des NHC rund 1800 Kilometer östlich des nördlichen Teils der Inselkette. Eine schnelle Intensivierung des Sturms sei zu erwarten. Von einem Hurrikan spricht man bei Windgeschwindigkeiten ab 119 Kilometern pro Stunde.

Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderhitzung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. dpa