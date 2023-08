Junge (8) will Spider-Man sein – und lässt sich absichtlich von extrem giftiger Spinne beißen

Von: Kai Hartwig

Einmal so sein wie ein Superheld – davon träumte ein Kind in Südamerika. Und kam auf eine dumme Idee, die ihn in Lebensgefahr brachte.

München/Vichuloma – Fast jedes Kind hat seine Idole. Für manche ist es ein Star aus der Musikbranche, andere eifern bekannten Sportlern nach. Doch auch Superhelden stehen bei vielen Kindern hoch im Kurs. Dass diese allerdings im Gegensatz zu Musikern oder Sportstars der Fantasie entsprungen sind, hatte sich offenbar nicht bis zu einem kleinen Jungen aus Bolivien herumgesprochen. Er ist großer Fan von Spider-Man und wollte wie der Superheld sein – mit fatalen Folgen.

Junge (8) will wie Spider-Man sein – und lässt sich deshalb absichtlich von sehr giftiger Spinne beißen

Der Achtjährige hatte es sich Medienberichten zufolge zum Ziel gesetzt, Superkräfte wie Spider-Man zu erlangen. Die Comicfigur aus dem Marvel-Universum hatte seine außergewöhnlichen Fähigkeiten erlangt, nachdem er von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen worden war. Unglücklicherweise kannte auch der kleine Junge, der laut einem Bericht der spanischen Nachrichtenagentur EFE aus Vichuloma in Bolivien stammt, diese Geschichte. Und nahm sie als Inspiration, es seinem Idol gleichzutun.

In der Annahme, dadurch ähnliche Superkräfte wie Spider-Man bekommen zu können, ließ sich der acht Jahre alte Junge mit voller Absicht von einer ziemlich giftigen Spinne beißen. Dabei handelte es sich um eine „Südliche Schwarze Witwe“ (meist kurz Schwarze Witwe). Diese Spinnenart ist in weiten Teilen Südamerikas, aber auch im Südosten der USA, in Mexiko und Teilen Zentralamerikas beheimatet.

Spinnenart: Südliche Schwarze Witwe (kurz: Schwarze Witwe) Vorkommen: Südamerika, Südosten der USA, Mexiko, Zentralamerika Körperlänge: 8 bis 15 Millimeter Grundfarbe: Weibchen: schwarz oder dunkelbraun; Männchen: schwarz Besonderes Merkmal: Weibchen: zwei Dreiecke auf dem Rücken und Fleck an Spinnwarze (rot, gelb oder orange); Männchen: Gelbe Färbung an der Flanke

Schwarze Witwe beißt Kind (8) in Bolivien: Spinnenbiss für jungen Spider-Man-Fan lebensgefährlich

Laut dem Portal Toxinfo.org kann ein Biss der Schwarzen Witwe beträchtliche Folgen haben. Wenn die Spinne zubeißt, entstehen an der Bisswunde meist Schwellungen und Rötungen. Das Tier flößt seinem Opfer ein Nervengift ein. Dieses kann bei Betroffenen krampfartige Bauchschmerzen oder immer stärker werdende Muskelschmerzen auslösen. Werden diese nicht behandelt, halten die Beschwerden mitunter über mehrere Tage an.

Kopie von Montage Halb Halb.jpg © Montage: IPPEN.MEDIA/How Hwee Young/dpa/Imago

Zwar ist das Gift der Schwarzen Witwe in den meisten Fällen für den Menschen nicht tödlich, da es nur in geringer Menge durch den Spinnenbiss injiziert wird. Allerdings besteht je nach gesundheitlicher Konstitution für einige Gruppen Todesgefahr. Das betrifft insbesondere ältere Menschen und eben auch Kinder. Der Achtjährige begab sich also mit seiner unbedachten Aktion in eine lebensbedrohliche Lage. Doch er hatte am Ende großes Glück, bekräftigte Ernesto Vásquez, Leiter des Programms für zoonotische Krankheiten des Gesundheitsdienstes des bolivianischen Departements Oruro.

„Diese schwarzen Spinnen mit rotem Rücken sind Schwarze Witwen. Sie machen niemanden zu Spider-Man – im Gegenteil, sie bringen Leben in Gefahr“, meinte der Experte gegenüber EFE. „Ohne die Risiken zu bedenken, nahm das Kind die Spinne in die Hand und platzierte sie auf seinem Handrücken, wo sie zubiss“, schilderte Vásquez den Verlauf der gefährlichen Aktion des Kindes. Der Junge hatte das Tier offenbar unter einem Stein gefunden und es nach dem absichtlich herbeigeführten Biss in einem Glas eingesperrt und mit nach Hause genommen.

Mutter bringt achtjährigen Spider-Man-Fan nach Spinnenbiss ins Krankenhaus

Als es ihm anschließend immer schlechter ging, gestand er seiner Mutter, dass ihn eine Spinne gebissen habe. Die zögerte nicht lange und fuhr ihren Sohn umgehend in ein Krankenhaus. Dort behandelten die Ärzte den acht Jahre alten Spider-Man-Fan erfolgreich, da sie die Spinnenart aufgrund der Beschreibung des Jungen bestimmen konnten. Nachdem er das Gegengift verabreicht bekommen hatte, verbesserte sich der Zustand des Kindes schnell. Der Achtjährige kam letztlich mit dem Schrecken davon.

