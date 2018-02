Vater und Tochter (11) von Lawine erfasst - tot

Unglücksfälle in den Alpen

+ © dpa Auch in der Schweiz gab es ein Lawinenunglück am Sonntag. Hier verstarb glücklicherweise niemand. Zwei Menschen wurden im Kanton Wallis erfasst. Das Foto entstand dort. © dpa

Schweres Lawinenunglücke gab es am Sonntag in Frankreich und in der Schweiz. Für einen Vater und seine Tochter kam jede Hilfe zu spät.