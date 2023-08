Geborene Frohnatur: Sind Fische glücklicher als andere Sternzeichen?

Von: Romina Kunze

Sind Fische geborene Frohnaturen? Das Sternzeichen wirkt häufig besonders gut gelaunt. Sein persönliches Glück hängt aber viel mit seinen Mitmenschen zusammen. © Imago

Sie sprühen geradezu vor Freude und Glückseligkeit: Fische sind stets gut gelaunt, oder? Zwischen Himmel und Hölle liegt bei dem Sternzeichen meist nicht viel.

Menschen, die mit dem Sternzeichen Fische (20.2. – 20.3.) geboren wurden, gehören dem zwölften und somit letzten Zeichen des Tierkreises an. Sie sind bekannt für ihre empathischen und intuitiven Eigenschaften. Oftmals sind sie spirituell orientiert und haben eine tiefe Verbindung zu ihren Emotionen. Fische haben, ähnlich wie das Sternzeichen Krebs, häufig eine kreative und künstlerische Ader, die ihre Sensibilität schärft. Dadurch vermögen sie es besonders, ihre Gefühle und Gedanken gut auszudrücken.

Fische und Glück: Eine komplexe Beziehung – auch wegen der hohen Empfindsamkeit des Sternzeichens

Fische bewegen sich oftmals zwischen den Extremen. Aufgrund ihres emotionalen Wesens können sie oft von ihren eigenen Gefühlen überwältigt werden. Ob nun sie nun Glück oder Traurigkeit empfinden – sie tun das in der Regel intensiver als andere Menschen.

Durch ihre tief emotionale und spirituellen Verbindung können sie ein hohes Maß an innerem Glück und Zufriedenheit erreichen. Sie sind in der Lage, Schönheit und Freude in den kleinsten Dingen zu finden. Allerdings kann ihre hohe Sensibilität auch dazu führen, dass sie sich leicht von negativen Ereignissen oder Emotionen beeinflussen lassen. In puncto Empfindsamkeit gleicht das Sternzeichen der Jungfrau.

Sie sind sehr einfühlsam und nehmen die Stimmung anderer Menschen leicht auf. Diese Fähigkeit kann ihnen ein tiefes Verständnis und Mitgefühl für andere verleihen, kann aber auch zu emotionaler Erschöpfung führen, wenn sie nicht lernen, ihre eigenen Gefühle von denen anderer zu trennen.

Das Streben nach Glück: Zufriedenheit der Fische ist auch eine Frage ihres Umfeldes

Wer mit dem Sternzeichen Fische geboren ist, wird häufig von dem Glücksempfinden getrieben. Ihre Stimmung kann rasend schnell umschlagen. Dadurch sind sie im Grunde permanent auf der Suche nach Zufriedenheit und streben danach, Harmonie und Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden.

Warten und darauf hoffen, dass das Glück ihm zufliegt, macht das Sternzeichen jedoch nicht. Im Gegenteil: Fische nehmen gerne ihr Glück in die eigene Hand und sind daher auch bereit, für ihre innere Zufriedenheit zu kämpfen. Da sie empathische Menschen sind, fällt es ihnen auch nicht schwer, sich selbst zurückzunehmen und anderen zu helfen. Denn das kann ihnen ein Gefühl von Erfüllung bescheren.

Die Frage, ob Fische besonders glückliche oder unglückliche Menschen sind, ist pauschal kaum zu beantworten. Wie bei jedem Sternzeichen hängt das Glück von vielen Faktoren ab, einschließlich ihrer persönlichen Erfahrungen und ihrer Umgebung. Da sie aber häufig zu emotionalen Extremen neigen, hängt ihr Glück im besonderen Maße von ihrer Fähigkeit ab, mit den eigenen Emotionen umgehen zu können. Und aufgrund ihrer hohen Sensibilität entscheidet auch extrem ihr persönliches Umfeld darüber, ob sie glücklich sind. Eine Partnerschaft eignet sich daher nicht mit jedem Sternzeichen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Romina Kunze bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.