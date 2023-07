Easyjet-Maschine zu schwer für Abflug – Pilot macht Passagieren besonderes Angebot

Von: Yannick Hanke

Teilen

Ihr Flug sollte von Lanzarote nach Liverpool gehen. Doch mussten 19 Passagiere dann prompt wieder aussteigen. Denn ihr Easyjet-Flieger war schlichtweg zu schwer.

Arrecife/Liverpool – Das hatten sich die Passagiere dieses Easyjet-Flugs mit Sicherheit ganz anders vorgestellt: Als die Koffer verstaut und sie auf ihren Plätzen saßen, musste ihnen der Pilot auf einmal eine unerfreuliche Nachricht überbringen. Der Flieger sei zu schwer beladen, einige Passagiere müssten wieder aussteigen.

Wie unter anderem liverpoolecho.co berichtete, hätte sich diese Kuriosität am Mittwoch, 5. Juli 2023, ereignet. Die Easyjet-Maschine wollte vom Lanzarote Flughafen Arrecife starten, das Ziel war Liverpool. Doch musste der Pilot noch vor dem Abflug intervenieren, um das eingangs erwähnte Gewichtsproblem zu lösen – und wie.

„Flugzeug ist ziemlich schwer“: Easyjet-Maschine kann nicht abheben – Pilot bietet spezielle Lösung an

„Danke, dass Sie heute hierhergekommen sind. Weil Sie so viele sind, ist das Flugzeug ziemlich schwer“, hieß es in der Durchsage vom Piloten, die sich in einem auf TikTok kursierenden Video wiederfindet. Eigentlich hätte der Easyjet-Flieger um 21:45 Uhr Ortszeit starten sollen. Doch verzögerte sich der Start, da erst noch das Gewicht an Bord „korrigiert“ werden musste. Das hätte bei einem Flug von American Airlines nicht passieren können, wo jüngst nur ein Passagier zugegen war.

„Die Kombination aus einer ziemlich kurzen Landebahn und den derzeit ungünstigen Bedingungen hier auf Lanzarote bedeutet, dass das Flugzeug zu schwer ist, um zu starten“, sollte der Pilot auch erklären, wie es überhaupt zu dieser misslichen Lage kommen konnte. Die am Mittwoch herrschenden Windverhältnisse wären zu extrem gewesen, um das Flugzeug in die Luft zu bekommen. Schließlich habe „Sicherheit für uns oberste Priorität“, wie der Pilot den Passagieren erklärte. Eine Lösung sollte sich dann auch finden.

Easyjet-Flugzeug zu schwer: Bis zu 20 Passagiere sollen Maschine verlassen – 500 Euro für jeden Freiwilligen

Damit die Maschine noch starten könne, sei es alternativlos, den Flieger leichter zu machen, wie der Flugkapitän im entsprechenden Video sagt. Um es mit seinen Worten zu sagen: „Wenn möglich, würde ich gerne bis zu 20 Freiwillige bitten, heute Abend nicht nach Liverpool zu fliegen“. Das führt zu direkten Reaktionen bei den Fluggästen, wie im Video zu sehen ist. Einige schütteln mit dem Kopf, andere murmeln „Ich möchte heute Abend nach Hause“ vor sich hin.

Dann weiß der Pilot den Passagieren, die noch über ihren möglichen Ausstieg aus dem Flieger nachdenken, ein Angebot zu unterbreiten. „Easyjet hat uns derzeit bis zu 500 Euro für jeden Passagier angeboten, der bereit ist, heute Abend nicht zu fliegen“, wird den Fluggästen eine Offerte unterbreitet, die für einige dann auch sehr verlockend sein sollte. Immerhin konnte der Pilot die Ansage auch selbst vornehmen – und musste nicht wie in einem anderen Fall auf eine Passagierin zurückgreifen.

19 Passagiere verlassen Easyjet-Flugzeug freiwillig – und für 500 Euro

Vom Liverpool Echo wird ein Easyjet-Sprecher wie folgt zitiert: „Easyjet kann bestätigen, dass 19 Passagiere des Fluges EZY3364 von Lanzarote nach Liverpool auf einen späteren Flug umgestiegen sind, da das Flugzeug die Gewichtsgrenzen für die Wetterbedingungen überschritten hatte“.

Letztlich sollte die Maschine mit etwa 100 Minuten Verspätung und damit gegen 23:25 Uhr Ortszeit abheben. Um kurz nach 3:00 Uhr morgens landete das Flugzeug dann an seinem Ziel, also Liverpool. Nur eben mit 19 Fluggästen weniger an Bord, als ursprünglich gedacht – die zumindest aber um 500 Euro reicher waren. Bleibt nur zu hoffen, dass ihnen beim Warten auf den nächsten Flieger nicht solch ein tragisches Unglück passierte, wie der Frau, der am Flughafen ein Bein amputiert werden musste. Für einen kuriosen Vorfall sorgte dagegen eine Frau am Flughafen München, die sich vollständig auszog und einen Polizisten in den Arm biss. (han)