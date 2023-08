Die richtige Lagerung von Eiern: Warum die Kühlschranktür aufgrund von Temperaturschwankungen nicht ideal ist

Es ist allgemein bekannt, dass Eier in den Kühlschrank gehören. Doch die Kühlschranktür ist nicht der beste Ort dafür.

Lieben Sie Eiergerichte? Sei es ein makelloses Spiegelei, eine schmackhafte chinesische Eiersuppe oder ein delikates Omelett mit Paprika und Feta - Eier sind nicht nur lecker, sondern auch in Maßen gesund. Sie sind reich an wichtigen Nährstoffen wie Vitamin A, D, E und K. Wie viele andere auch, lagern Sie Ihre Eier wahrscheinlich im Kühlschrank. Das ist grundsätzlich korrekt, denn nur so können Sie sich auf das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum verlassen. Doch warum die Kühlschranktür nicht der richtige Ort für Eier ist, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Wie sollte man Eier richtig lagern, damit sie lange haltbar sind? © imageBROKER/Mats Silvan/IMAGO

Optimale Haltbarkeit: Der Grund, warum Eier nicht in der Kühlschranktür gelagert werden sollten

Haben Sie bisher Ihre Eier in der Kühlschranktür aufbewahrt? Das sollten Sie überdenken. Selbst wenn es in der Tür Ihres Kühlschranks spezielle Halterungen für Eier gibt, ist dies nicht der ideale Ort. Die richtige Kühlung ist entscheidend für die Haltbarkeit vieler Lebensmittel, einschließlich Eier. Leider ist die Temperatur in der Kühlschranktür am instabilsten, hauptsächlich durch das ständige Öffnen und Schließen. Eier mögen diese Temperaturschwankungen nicht, daher sollten sie nicht dort gelagert werden, selbst wenn spezielle Halterungen vorhanden sind.

Andererseits sollten Sie die Eier im Karton belassen. Dieser schützt nicht nur vor möglichen Beschädigungen der Schale, sondern verhindert auch, dass Eier unerwünschte Gerüche aus dem Kühlschrank aufnehmen. Der ideale Platz für den Eierkarton ist ganz unten im Kühlschrank, auf der Glasablage über dem Gemüsefach. Dort ist es am kältesten und somit perfekt für Eier.

Ein Tipp zur Verlängerung der Haltbarkeit: Legen Sie die Eier so in den Karton, dass die spitze Seite nach unten zeigt. Am breiteren Ende des Eis gibt es eine Luftkammer, die sich nicht bewegt und das Eigelb nicht verdrängt, wenn das Ei umgedreht wird. So bleibt das Eigelb an Ort und Stelle und Keime breiten sich weniger schnell aus.

Nicht nur bei der Aufbewahrung von Eiern sollten Sie aufpassen. Beim Kochen oder Braten von Eiern gibt es ebenfalls Dinge, die Sie vermeiden sollten. Sollten Ihre Eier einmal nicht mehr gut sein, gibt es beim Backen Alternativen als Ersatz.