Charlie (5) verliert Kampf gegen Krebs: Seine letzten Worte machen tief betroffen

„Mein Herz ist gebrochen“, schreibt die Mutter des krebskranken Charlie aus Accrington auf Facebook. Der Grund ist tragisch.

Accrington - Er kämpfte bis zuletzt, doch der fünfjährige Charlie aus England hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Seine Eltern begleiteten seinen Weg auf Facebook. Dort erstellten sie die Seite „Charlie‘s Chapter“ (Charlies Kapitel), wie express.de berichtet.

Dort erschien am Freitag das letzte Posting mit einem Bild von Charlie. Der Fünfjährige liegt in den Armen seiner Mutter, sieht abgemagert aus, Schläuche sind zu sehen. „Er sieht nicht mehr aus wie Charlie“, schreibt seine Mutter über das Bild. Und sie berichtet von den aufwühlenden Worten ihres Sohns. Er sei traurig, müde, habe genug und sei depressiv. „Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll“, sagte er, so seine Mutter. Doch es geht noch weiter.

Charlies letzte Worte brachen seiner Mutter das Herz

An einem Punkt drehte er sich zu seiner Mutter um und sagte: „Mummy, das tut mir so leid“. Offenbar hatte er das Gefühl seinen Eltern zur Last zu fallen.

„Mein Herz ist gebrochen“, schreibt seine Mutter in dem Posting. „Kein Kind sollte die Gefühle haben, die Charlie fühlt. Kein Kind! Eltern sollten nicht sehen müssen, wie ihre Kinder langsam gehen“, heißt es weiter.

Krebs seit 2016 - es gab keine Rettung mehr

Wie express.de berichtet, stellten Ärzte 2016 einen Tumor bei Charlie fest. Er brauchte dringend eine Lebertransplantation. Seine Eltern kämpften mit ihm, sammelten Spenden für eine Operation.

Nur einen Tag später dann die traurige Nachricht auf Facebook: Charlie ist gestorben. Seine Mutter fand erneut emotionale Worte. „Er ist friedlich in meinen Armen eingeschlafen, mit Papas Armen um uns herum.“

