Konditor mit „Muskeln“ wird im Netz als „Lachnummer“ beschmipft – dann zeigt er allen, was er drauf hat

Von: Bjarne Kommnick

Ein Konditor wird auf Social Media als „Lachnummer“ bezeichnet. Deshalb beweist er seine Fähigkeiten in einem Video.

Eggenfelden – Der Influencer und Konditor Florian Schaffer aus dem bayrischen Eggenfelden hat zwei große Leidenschaften: Fitness und Backen. Mit seinen Followern teilt der muskulöse Zwei-Meter Mann deshalb auch sowohl Videos von seinen Workouts als auch von seinen Back-Künsten. Dafür muss Schaffer allerdings auch immer wieder mächtig Kritik einstecken. Statt mit Verunsicherung reagiert der Influencer jedoch mit einer offensiven Antwort: Er stellt sein Können unter Beweis.

Stadt Eggenfelden Bevölkerung 13.853 Landkreis Rottal-Inn Bundesland Bayern

„Arbeitslose Lachnummer“: Konditor wird im Netz beleidigt und kontert genial

Im besten Fall nur Kritik, in vielen Fällen purer Hass – das scheint im Netz mittlerweile an der Tagesordnung zu sein. Ein Umstand, der kein Geheimnis ist. Doch wie eine Person aus der Öffentlichkeit damit umgeht, macht häufig den Unterschied. Einige löschen unangenehme Kommentare, einige lassen sie so stehen, reagieren jedoch nicht darauf. Und dann gibt es noch jene, die in die Offensive gehen und aus dem Hate selbst Content machen.

Ein Konditor reagiert mit einem Backvideo auf seine Kritiker und beweist seine Fähigkeiten. © TikTok / schaffer_flo

So auch Influencer und Konditor Florian Schaffer. Ein Video von ihm ist nun viral gegangen. Darin geht er auf einen Kommentar eines Haters ein. Der User wirft ihm vor, eine „arbeitslose Lachnummer, ein Blender und Nichtskönner“ zu sein. Über das Video hat Schaffer den Kommentar des Users angepinnt. Dann zeigt er, wie er eine schwarze Torte back und sie mit einem silbernen Totenkopf und grauen Rosen und Kugeln verziert.

„Deine Toren sind Kunstwerke“: Netz feiert Reaktion von muskulösem Konditor

Stolz präsentiert er seine Torte dem Netz und bekommt nun statt Kritik deutliches Lob von seiner Community. Ein Mann kommentiert: „Ich verstehe nicht, was alle gegen diesen Mann haben. Er hat Muskeln und ist künstlerisch begabt, ist doch sau geil“. Ein anderer User schreibt: „Weiter so und lass dich nicht unterkriegen!“ Eine weitere Nutzerin findet: „ich weiß gar nicht, was alle haben, deine Torten sind Kunstwerke“.

Der Zuspruch unter diesem Video ist riesig: „Die Menschen haben nur Vorurteile, wenn sie dich nicht kennen. Mach weiter so!“, schreibt ein User. Wiederum ein anderer, der schon länger dabei ist, kommentiert: „Meiner Meinung nach ist das bisher deine beste Arbeit, wirklich stark“.