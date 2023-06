Virgin Galactic bringt erstmals Touristen ins Weltall

Weltraumtourismus

+ © Matt Hartman/dpa/Archivbild Das „Mutterschiff“ „VMS Eve“ von Virgin Galactic befördert das Raumschiff „VSS Unity“ in die Höhe, dann zünden die Raketentriebwerke des Raumschiffs. © Matt Hartman/dpa/Archivbild

Virgin Galactic von Richard Branson befördert erstmals zahlende Kundschaft ins Weltall. Statt abenteuerlustigen Milliardären sind drei Passagiere an Bord, die forschen.

Spaceport America – Virgin Galactic, das Weltraumtourismus-Unternehmen von Sir Richard Branson, hat erstmals Touristen ins Weltall befördert. Knapp zwei Jahre nach dem ersten Flug ins Weltall mit Gründer Branson an Bord, saßen nun erstmals zahlende Kunden im Raumschiff „VSS Unity“.

Der erste kommerzielle Raumflug von Virgin Galactic hatte drei Weltraumtouristen an Bord – es handelt sich jedoch nicht um Milliardäre, die ein Abenteuer erleben möchten. Im Gegenteil: Der erste kommerzielle Flug namens „Galactic 01“ war eine Forschungsmission, bei der drei Italiener ins Weltall geflogen sind und dort geforscht haben. Die drei Männer aus der italienischen Luftwaffe und vom nationalen Forschungszentrum in Italien sollten während ihres kurzen Aufenthalts in der Schwerelosigkeit mehrere Experimente durchführen.

Erster kommerzieller Flug von Virgin Galactic: Forschung an Bord

Insgesamt war geplant, 13 Experimente – unter anderem zu Thermofluiddynamik sowie zur Entwicklung nachhaltiger Materialien – in der Schwerelosigkeit durchzuführen. Vorab hieß es, bei einem Erfolg plane die Firma von Richard Branson den nächsten kommerziellen Start für August und wolle „VSS Unity“ einmal im Monat abheben lassen. Bevor es einen neuen Starttermin gibt, sollen nun erst einmal die Daten des Flugs ausgewertet werden.

Virgin Galactic nutzt für den Flug ins Weltall eine andere Herangehensweise als gewöhnliche Raketen: Das Raumschiff wird von einem speziellen Flugzeug, der „Mutterschiff“ genannten „VMS Eve“ auf die richtige Höhe gebracht. Dort klinkt sich das Raumschiff aus und zündet die Triebwerke, die es in die Höhe katapultieren. Der gesamte Flug dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden, der Aufenthalt im Weltall dagegen nur wenige Minuten.

Virgin Galactic schafft es nicht über die 100-Kilometer-Grenze ins Weltall

Wobei es umstritten ist, ob Virgin Galactic seine Passagierinnen und Passagiere tatsächlich ins Weltall befördert. International gilt die in 100 Kilometern Höhe befindliche Kármán-Linie als die Grenze zum Weltall, die „VSS Unity“ schafft es jedoch nur über die 80-Kilometer-Linie, die von den USA als Grenze zum Weltraum anerkannt ist. Eins steht jedoch fest: Die Passagiere an Bord des Raumschiffs können etwa fünf Minuten lang die Schwerelosigkeit und den Blick auf die Erdkrümmung genießen, bevor das Raumflugzeug zur Erde zurückkehrt und dort wie ein Flugzeug auf einer Landebahn landet.

Der erste kommerzielle Start von Virgin Galactic wurde lange erwartet, 800 Personen stehen nach Angaben des Unternehmens auf der Warteliste für einen Flug ins Weltall. Ein Ticket kostet derzeit 450.000 US-Dollar (etwa 413.000 Euro). (tab)