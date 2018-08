Beim Bergsteigen in Tirol: 23-Jährige stürzt nach Gewitter 200 Meter ab - tot 

Das Gewitter am Montagabend wurde zwei Bergsteigern in Tirol beim Abstieg zum Verhängnis. Eine 23-Jährige kam dabei ums Leben. Noch ist vieles unklar.

Kirchdorf in Tirol - Ein 47-Jähriger und eine 23-Jährige aus Deutschland waren am Montag (13. August 2018) die Fleischbank Ostwand zum Ellmauer Tor (Tirol) geklettert, berichtet die Polizei in einer Mitteilung am Dienstagabend.

Nachdem die beiden ein Gewitter abgewartet hatten, begann das Bergsteiger-Duo gegen 19 Uhr mit dem Abstieg. Dabei kamen die junge Frau und der Mann vom Steig ab und versuchten getrennt voneinander den Weg wiederzufinden.

Bei der Suche stürzte die 23-Jährige aus bislang noch unbekannter Ursache zirka 200 Meter ab und zog sich dabei, laut Polizei, tödliche Verletzungen zu.

Ihr 47-jähriger Begleiter setzte einen Notruf ab, worauf eine Suchaktion unter Beteiligung der Alpinpolizei und der Bergrettung eingeleitet wurde.

Gegen 2 Uhr Früh am Dienstag (14. August) wurde die abgestürzte Frau im Bereich des Einstieges zum Christaturm tot aufgefunden. Der 47-Jährige konnte unverletzt von der Bergrettung und dann vom Polizeihubschrauber geborgen werden.

ml

Rubriklistenbild: © dpa/ Maximilian Nikelski