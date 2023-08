4500 Euro pro Woche: Spielzeughersteller sucht Kartenspiel-Influencer

Von: Helena Gries

Mit Kartenspielen 4500 Euro in der Woche verdienen klingt nach einem Traumjob. Im Netz ist diese kuriose Stelle ausgeschrieben – allerdings mit einem Haken.

New York – Der Spielzeughersteller Mattel hat in den sozialen Medien einen Job ausgeschrieben. Mit der ungewöhnlichen Stellenausschreibung auf TikTok sucht der Spielehersteller einen „Chief UNO Player“. Verdienst: rund 4500 Euro pro Woche.

4500 Euro in der Woche fürs Kartenspielen: Traumjob bei TikTok ausgeschrieben

Der „Chief UNO Player“ soll das Spiel „UNO Quattro“ als neues Produkt von Mattel in den sozialen Medien bewerben. Als UNO-Influencer muss die- oder derjenige dann lediglich einen Monat lang das beliebte Kartenspiel spielen und dabei Videos aufnehmen.

Influencer für Kartenspiel gesucht: Stellenausschreibung bei TikTok

In den sozialen Medien kursieren allerlei kuriose Videos. In dem Video, welches als Stellenausschreibung bei TikTok veröffentlicht wurde, gibt es nähere Informationen zur Stelle des „Chief UNO Player“. Zu den Aufgaben gehören unter anderem das tägliche vier Stunden lange Spielen von UNO Quattro an insgesamt vier Tagen pro Woche.

Kernaufgabe: Menschen auf der Straße herausgefordern und ihnen das neue Spiel von Mattel vorführen. Das Ganze soll in Bild und Ton festgehalten und dann schließlich als Social-Media-Beiträge bei TikTok und Co. veröffentlicht werden.

Traumjob bei TikTok ausgeschrieben: Bewerbung per Video über Social Media

Nicht nur die Stellenausschreibung wurde mittels eines Videos bei TikTok geschaltet. Interessierte können sich ebenso auf diesem Weg für den Job bei Mattel bewerben. Dafür müssen lediglich einige Fragen beantwortet werden. Unter anderem sollen Bewerberinnen und Bewerber von ihren schönsten Erinnerungen beim UNO-Spielen und von ihrer favorisierten Version des Spiels berichten.

„Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für Fans, sich mit Uno zu beschäftigen - und mit der landesweiten Suche nach dem allerersten Chief Uno Player bringen wir den Fans persönliches Gameplay auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben“, sagte Ray Adler von Mattel über die kuriose Stellenausschreibung. Darüber berichtet focus.de.

Traumjob Uno-Influencer hat einen Haken

„Wir suchen jemanden, der ebenso leidenschaftlich daran interessiert ist, einen Plus 4 zu werfen, wie er Fremde in ein Spiel verwickelt“ heißt es auf der Mattel-Website. Einziger Haken: Der Job ist in New York ausgeschrieben und somit nur für Menschen gedacht, die ihren Wohnsitz in den USA haben.

Rund eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer hat die Videoplattform TikTok weltweit. Sie ist besonders bei jungen Menschen beliebt, doch die Social-Media-App ist umstritten. Zahlreiche teilweise kuriose Videos werden täglich veröffentlicht, so auch ein Video, in welchem Eltern Kindern erzählen, sie seien früher „wunderliche Waldgeschöpfe“ gewesen. (hg)