Karlsruhe: Polizeieinsatz wegen möglicher Geiselnahme

Die Polizei im Einsatz auf einer Straße in Karlsruhe. © Thomas Riedel/-/dpa

In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden.