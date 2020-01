Kanada/Ottawa: Schüsse nahe des Parlaments - Mindestens ein Toter

Im kanadischen Ottawa kam es nahe des Parlaments zu Schüssen. Dabei starb eine Person. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Ein Verdächtiger konnte fliehen.

In Ottawa, Kanada, kam es nahe des Parlaments zu Schüssen

Dabei wurde eine Person getötet, drei weitere verletzt

Ein Verdächtiger konnte vom Tatort fliehen



Kanada - Durch Schüsse in der Nähe des kanadischen Parlaments ist mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens drei weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben bei dem Vorfall am Mittwochmorgen in einem Wohngebiet in Ottawa schwer verletzt. Ein Verdächtiger konnte fliehen.

Kanada: Schüsse in Ottawa - „Gezielter Angriff“

In der Straße unweit des Parlamentsgebäudes seien "zahlreiche Schüsse" gefallen, erklärte die Polizei. Möglicherweise habe es sich um einen "gezielten" Angriff gehandelt.