Unglück am Bahnhof von Kamen (NRW): Zweijährige von Flasche lebensgefährlich verletzt

Polizeiaktion im Partyzug in Greven: Ein Mädchen wurde von einer Flasche aus dem Zug schwer verletzt.

Nachdem eine Zweijährige am Bahnhof von Kamen in NRW von einer Flasche getroffen wurde, besteht akute Lebensgefahr für das Mädchen.

Kamen/Greven - Ein zweijähriges Mädchen ist am Bahnhof von Kamen (Nordrhein-Westfalen) von einer Flasche am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Vater sei mit dem Mädchen auf dem Arm am Freitagmorgen die Treppe zum Gleis hinaufgestiegen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei aus einem durchfahrenden Zug eine Flasche geflogen. Es bestehe akute Lebensgefahr für das Mädchen.

Unglück am Bahnhof von Kamen: Umstände noch ungeklärt

Offen sei, ob die Flasche aus dem Zug gefallen sei oder geworfen wurde, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei in Dortmund führte gemeinsam mit der Bundespolizei Befragungen sowie eine Spurensuche im Zug durch. Zuerst hatte der „Hellweger Anzeiger“ über den Vorfall berichtet. Demnach soll der durchfahrende Zug ein sogenannter Partyzug gewesen sein.

