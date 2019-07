Nach Schießerei auf Volksfest - Täter auf der Flucht erschossen 

Auf einem Volksfest in Kalifornien sind Schüsse gefallen. Es gibt Tote und viele Verletzte.

Auf einem Volksfest in Kalifornien sind Schüsse gefallen. Es gibt Tote und viele Verletzte. Die Polizei gibt nun Details zum Schützen bekannt.

Auf einem Volksfest in Kalifornien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, 15 Menschen wurden verletzt.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Schützen auf der Flucht erschossen.

Ein Großeinsatz läuft.

Gilroy - Ein Bewaffneter, der auf einem Volksfest in Kalifornien mindestens drei Menschen getötet hat, ist von der Polizei erschossen worden. Das sagte der Polizeichef von Gilroy, Scot Smithee, am späten Sonntagabend (Ortszeit). Die Zahl der Verletzten bezifferte er mit 15. „Dies ist eine der Pressekonferenzen, die man in seiner Stadt niemals geben möchte“, erklärte er. Gilroy liegt südlich von San Francisco.

Kalifornien: Schießerei bei Festival - Hat jemand dem Schützen geholfen?

Der Täter sei mit Hilfe eines Werkzeugs durch einen Sicherheitszaun auf das Gelände des Volksfest eingedrungen. Eine Minute, nachdem der Mann das Feuer eröffnet habe, sei er von Polizisten gestellt worden. Nach einem möglichen zweiten Beteiligten werde gefahndet - ob auch dieser Mann geschossen oder dem Schützen auf irgendeine Art geholfen habe, sei unklar.

Der Schütze sei mit einer Art Gewehr bewaffnet gewesen und habe anscheinend wahllos in die Menge gefeuert, sagte der örtliche Polizeichef Scot Smithee. Ein Motiv sei zunächst nicht zu erkennen gewesen.

