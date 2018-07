Junge Frau putzt ihre Küche und stirbt wenige Stunden später an den Folgen

Tragischer Fall in Madrid: Eine junge Frau hat ihre Küche geputzt und ist wenige Stunden später an den Folgen gestorben.

Madrid - Das Putzen wurde ihr zum Verhängnis: Vergangene Woche ging beim Rettungsdienst in Madrid ein Notruf ein, eine 30-Jährige Frau meldete Unwohlsein, wie spanische Medien berichten. Die Sanitäter kamen zu spät, konnten der Frau nicht mehr helfen, sie war an Herzversagen verstorben. Laut „Agency of Security and Emergencies of Madrid“ hatte der plötzliche Tod der jungen Frau mit ihrer Putzaktion am selben Tag zu tun.

Ermittlungen zufolge hatte die junge Spanierin zwei Stunden lang die Küche gereinigt. Zum Saubermachen hatte sie den Angaben zufolge ein Reinigungsmittel verwendet, das Ammoniak enthielt.

Vorsicht in kleinen, fensterlosen Räumen

Ein tödlicher Fehler: Vor allem, wenn man sich in kleinen, fensterlosen Räumen aufhält, könne sich schon ein kleiner Ammoniakgehalt im Reinigungsmittel stark negativ auf die Gesundheit auswirken, betonen Experten immer wieder. Daher empfiehlt es sich, beim Putzen mit ammoniakhaltigen Reinigungsmitteln vorsichtig zu sein.

