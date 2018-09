"Du kannst doch wenigstens noch mit zu mir kommen": Ist das das schlimmste Date aller Zeiten? 

Das hatte sie sich wohl anders vorgestellt: Die Verabredung einer Münsteranerin mit einem Mann ging völlig schief. Dann stellte er eine unverschämte Forderung.

Münster – Dieses Date ging völlig daneben: Am Mittwoch (5. September) war eine Frau aus Münster mit einem Mann verabredet. Die beiden trafen sich in einem Restaurant. Doch ihr Gegenüber verhielt sich scheinbar so gar nicht wie ein Gentleman. Er behandelte die Kellner abwertend und war sogar auf einen von ihnen eifersüchtig.

Verabredung entpuppt sich als Horror-Date: Frau will Treffen beenden

Nachdem der Date-Partner die Münsteranerin im Beisein des Kellners als "seine zukünftige Frau" bezeichnet und eine andere Bedienung verlangt hatte, platzte der Frau der Kragen. Sie machte dem Mann eine Ansage – und stellte klar, dass aus den beiden nichts wird. Er solle doch sein Essen bezahlen und gehen. Das erzählte sie am Tag danach in der Jodel-App.

Mann stellt unverschämte Forderung – Abend nimmt überraschende Wendung

Die Reaktion seines Dates fand der Mann scheinbar nicht so lustig. Er sagte ihr, dass sie "wegen seiner verlorenen Zeit" wenigstens noch mit zu ihm nach Hause kommen könne. Die Münsteranerin lehnte ab, doch ihre Begleitung wurde immer lauter, bis er schließlich vom Personal nach draußen begleitet wurde.

Doch das Horror-Date hatte für die Frau auch etwas Gutes: Am nächsten Tag fand sie einen Zettel mit einer überraschenden Nachricht an sie. Von wem der Zettel stammte und was darauf stand, lesen Sie bei den Kollegen von msl24.de*.

