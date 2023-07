Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin gestorben

„Je t‘aime ... moi non plus“

+ © IMAGO/Niviere David/ABACAPRESS.COM Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist gestorben (Archivfoto aus dem Jahr 2021). © IMAGO/Niviere David/ABACAPRESS.COM

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das verlautete am Sonntag aus Insiderkreisen.

Paris – In ihrer Wahlheimat Frankreich war sie eine Ikone. Jetzt ist die in London geborene Schauspielerin Jane Birkin gestorben, wie französische Medien unter Berufung auf ihr nahestehenden Personen und der Polizei berichten. Birkin wurde unter anderem durch das Lied „Je t‘aime ... moi non plus“ bekannt, das sie 1976 mit ihrem damaligen Lebensgefährten Serge Gainsbourg aufnahm. Der Song war in mehreren Ländern im Radio verboten und wurde vom Vatikan verurteilt.

Birkin sei in ihrem Pariser Haus leblos aufgefunden worden, berichten mehrere französische Medien.

Mehr Infos in Kürze.