Nach 60 Jahren Wartezeit: Frau heiratet ihre große Liebe

Von: Nadja Zinsmeister

Emotionale Liebesgeschichte in England: Ein Pärchen fand dort wieder zueinander, nachdem es vor 60 Jahren Verlobung aufgelöst hatte.

Stevenage – Etwa eine Stunde Autofahrt nördlich von London liegt die englische Kleinstadt Stevenage. Vor etwa einem Monat, am 11. Februar, ereignete sich in dem Städtchen eine außergewöhnliche Hochzeit: Ein Pärchen gab sich das Ja-Wort, nachdem es vor 60 Jahren die erste Hochzeit platzen ließ und sich aus den Augen verlor.

Die traurige und gleichzeitig herzerwärmende Geschichte erzählte das Ehepaar im März der britischen Zeitung Daily Mail. Denn eigentlich wollten die heute 78-jährige Jeanette Steer und der 79 Jahre alte Len Allbrighton bereits 1963 heiraten. Die beiden hatten sich ihrer Erzählung nach während ihrer Ausbildung zu Krankenpflegern kennengelernt und verliebt. Ihr Plan war es daraufhin, sich in Australien ein gemeinsames Leben aufzubauen.

Frau in England heiratet ihre große Liebe nach 60 Jahren Trennung

Doch aus den Zukunftsplänen von Jeanette und Len wurde zunächst nichts. Während sich Len seinen Lebenstraum erfüllte und nach Australien zog, musste die damals 18-jährige Jeanette erst um die Erlaubnis ihrer Eltern für die Hochzeit fragen. Die Entscheidung zu heiraten habe sie hinsichtlich der damaligen Gesetzeslage in ihrem Alter noch nicht treffen dürfen. Eine Frau in den USA bereute unterdessen ihre Hochzeit und ließ sich am Tag darauf wieder scheiden, weil sich ihr Bräutigam zu einer dummen Aktion hinreißen ließ.

Nach 60 Jahren getrennt voneinander, feierte das Paar in England ihre Hochzeit. (Symbolbild) © Stefanie Aumiller/Imago

Ihre Eltern verboten Jeanette 1963 nicht nur die Hochzeit, sondern auch die Auswanderung zu ihrem Freund. Den damals 18-jährigen Len in Australien erreichte damals ein Brief von Jeanette, in dem sie die Verlobung aufgrund ihrer Eltern platzen ließ. Das Pärchen ging daraufhin seine eigenen Wege. Während Len laut eigener Aussage gegenüber der Daily Mail auf dem Grundstück, dass er ursprünglich für sich und Jeanette gekauft hatte, eine andere Familie gründete und drei Kinder mit seiner Frau bekam, gründete auch Jeanette ihre eigene Familie in England.

Nach 60 Jahren: Pärchen aus England nach Jahrzehnten der Trennung doch noch verheiratet

Erst 2015 sollten ihre Wege dann wieder zueinander finden, als Len und seine Ehefrau sich trennten und Len zurück nach England zog. Der damals 71-Jährige wollte daraufhin sehen, wie es seiner Jugendliebe geht und ob sie sich an ihn erinnert. Ihre Adresse fand er in einer Liste in der Bibliothek von Newport. „Ich war entmutigt, weil ich nicht wusste, wie sie reagieren würde oder ob ich sie überhaupt sehen würde. Ich ging auf gut Glück hin. Es war nicht leicht, den Ort zu finden, aber ich habe es geschafft“, sagte er gegenüber der Zeitung.

Jeanette, die 2015 noch verheiratet war, habe ihn damals zuerst nicht wiedererkannt. „Ich bin fast gestorben, als ich merkte, dass er an meinem Gartenzaun stand“, sagte sie. Zunächst blieb es bei diesem Treffen, bis Jeanettes Ehemann zwei Jahre später verstarb. Danach fanden das Pärchen wieder zusammen, bis sie letzten Monat schließlich heirateten, im Beisein ihrer Kinder, Enkel- und Urenkelkinder. „Wir haben uns wieder verliebt. Wir lasen uns Gedichte vor und tauschten Ringe aus – ich wurde emotional, als ich meinen las. Ich war überwältigt von meiner Liebe zu ihr.‘“ (nz)

