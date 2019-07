Jäger posiert mit erschossenem Löwen - jetzt rechnet seine Tochter mit ihm ab: „Angewidert!“

Das kanadische Paar muss mächtig stolz gewesen sein: Hinter dem von ihnen erlegten Löwen posieren sie für ein Bild, sie küssen sich. Mit den heftigen Konsequenzen haben sie wohl nicht gerechnet.

Das Foto des sich küssenden Paares könnte so schön sein. Wäre da nicht ein grausames Detail: Vor ihnen liegt ein toter Löwe, den das Paar gerade erlegt hat - und offenbar auch noch mächtig stolz darauf ist, denn die beiden teilten das Bild direkt in den Sozialen Medien. Das hatte schwerwiegende Folgen, mit denen sie wohl nicht gerechnet hatten.

Jäger-Paar posiert hinter totem Löwen und erntet Hassbotschaften im Netz

Schnell wurde die Identität der Personen, die hinter dem tragischen Tod des Löwen stecken, im Internet enthüllt. Es handelt sich um den Kanadier Darren C. und seine Ehefrau Carolyn. Zu glauben, dass ein solches Bild im Netz ohne Konsequenzen bleibt, war wohl naiv - das Paar wurde heftig kritisiert und bekam eine Anfeindung nach der anderen. Die Situation eskalierte, nachdem das Bild im DailyMirror erschien - Mit der Überschrift „Krankes Paar küsst sich auf einem schrecklichen Bild, um die Tötung eines großartigen Löwen zu feiern“.

Auch die Tierschutzorganisation PETA schaltete sich daraufhin ein und rief erneut dazu auf, solche „Trophäenjagden“ zu verbieten. Darren und Carolyn C. mussten all ihre Accounts auf sozialen Netzwerken schließen - zu erdrückend war die Flut an Wut-Botschaften von Tierschützern, die sie erhielten.

Erschossener Löwe: Tochter des Großwild-Jägers äußert sich in emotionaler Botschaft

Doch dabei blieb es für das Paar nicht. Die Tochter des Großwildjägers, die 19-jährige Studentin Sydney, meldete sich per YouTube zu Wort - und rechnete mit ihrem Vater ab. „Ich bin angewidert, ihn meinen Vater zu nennen“, sagt sie. Auch das Bild, das sie ansonsten von ihrem Vater zeichnet, ist kein positives. „Ich weigere mich, ihn weiterhin meinen Vater zu nennen. Wer tut sowas? Ich werde solche Menschen nie verstehen, die stolz darauf sind, ein so schönes Tier wie einen Löwen zu erschießen.“

Er sei eine „schreckliche Person“. Die Tochter des Jägers kann die Tränen in dem emotionalen Video nicht zurückhalten. „Danke, dass du uns verlassen hast, das war das Beste, was du für uns tun konntest.“

Auch interessant: Der Instagram-Star Bianca Devins ist tot. Die 17-Jährige wurde mutmaßlich ermordet. Besonders verstörend ist, dass ihr Freund Selfies mit der Leiche teilte.