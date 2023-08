Erdrutsch verwüstet Dorf in Norditalien: Menschen evakuiert – Videos zeigen gewaltige Schlammlawine

Von: Patrick Mayer

Dutzende Menschen müssen nach einem Erdrutsch samt einer Schlammlawine aus einem norditalienischen Bergdorf in den Alpen evakuiert werden. Bei Twitter kursieren Videos dazu.

München/Bardonecchia - Ein Erdrutsch und eine Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle haben in der norditalienischen Gemeinde Bardonecchia westlich von Turin große Schäden angerichtet. Rund 120 Menschen seien evakuiert worden, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Montagmorgen (14. August).

Erdrutsch in Italien: Schwere Schäden in Bergdorf bei Turin gemeldet

Zeitweise wurden nach dem schweren Unwetter in Italien am späten Sonntagabend fünf Menschen vermisst - sie konnten allerdings von den Rettungskräften der Feuerwehr und Polizei gefunden werden, wie der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, unter Berufung auf die Bürgermeisterin des Ortes bestätigte. Wegen des Regens und des Erdrutsches in der Gemeinde schwoll zudem ein Bach an, der über die Ufer trat.

Die italienische Feuerwehr berichtete am Montagmorgen von schweren Schäden im Zentrum des Ortes unweit der Grenze zu Frankreich. Laut Cirio hat Italiens stellvertretender Ministerpräsident Antonio Tajani bereits Hilfe der Regierung in Aussicht gestellt. Die Rettungskräfte berichteten von sechs geretteten Menschen, die sich während des Unwetters in einem Wohnmobil aufhielten, das von Wasser und Schlamm überschwemmt wurde.

Erdrutsch in Italien: 120 Menschen werden aus Bardonecchia evakuiert

Die rund 120 Evakuierten wurden in einem Camp des italienischen Roten Kreuzes sowie in Hotels in der Gegend untergebracht. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich gewaltige Schlammmassen durch die Straßen walzen und mit voller Wucht alles auf dem Weg mit sich reißen. Mehrere Fahrzeuge wurden sowohl beschädigt als auch von der Lawine mitgerissen. (pm/dpa)