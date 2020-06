Extreme Zahlen aus Ischgl: Hier verbreitete sich das Virus zu Beginn ganz schnell - Antikörper-Studie aus Österreich überrascht 

In Ischgl infizierten sich offenbar mehr Menschen als gedacht.

Das Coronavirus breitete sich zu Beginn der Pandemie in Ischgl aus, nun überrascht eine Antikörper-Studie aus Österreich.

Ischgl/Österreich - Als sich das Virus bereits in Italien* ausbreitete, da ahnte wohl noch niemand, dass sich auch Ischgl in Österreich zu einem der großen Coronavirus-Hotspots entwickeln würde. Eine nun veröffentlichte Antikörper-Studie beweist, dass das Virus dort offenbar mehr Menschen in sich getragen haben, als zunächst angenommen.

Coronavirus in Ischgl: Antikörper-Studie sorgt für Überraschung

Nach Angaben der Medizinischen Universität Innsbruck haben 42,4 Prozent der in einer umfassenden Studie untersuchten Bürger Antikörper* auf das Coronavirus* entwickelt. Das sei der weltweit höchste bisher publizierte Wert, sagte die Direktorin des Instituts für Virologie, Dorothee von Laer, am Donnerstag in Innsbruck. Antikörper im Blut gelten als Nachweis für eine durchgemachte Infektion*.

Mit seinen unzähligen Après-Skibars galt Ischgl bereits zu Beginn der Pandemie als Brennpunkt in Europa. Nach Angaben österreichischer Behörden waren zeitweise 40 Prozent aller Fälle im Inland auf Ischgl zurückzuführen. Auch viele deutsche Touristen haben sich nach ihrer Überzeugung in Ischgl angesteckt. Eine Kommission im Bundesland Tirol soll nun das stark kritisierte Krisenmanagement unter die Lupe nehmen.

Ischgl: Coronavirus in Österreich offenbar verbreiteter als gedacht

Von den nun positiv auf Antikörper getesteten Personen erhielten laut Angaben der Studie nur 15 Prozent die Diagnose* „Coronavirus“. „85 Prozent derjenigen, die die Infektion durchgemacht haben, haben das unbemerkt durchgemacht“, erklärt Dorothee von Laer am Donnerstag.

Trotz des hohen Antikörper-Werts sei auch in Ischgl keine Herden-Immunität erreicht. Entscheidend für den Rückgang der Fälle seien die Quarantäne und die soziale Distanz gewesen, hieß es.

Rund 80 Prozent der Ischgler Bevölkerung nahmen an der Studie teil. 1473 Probanden waren zwischen 21. und 27. April untersucht worden.

