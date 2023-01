Internet rätselt: In welche Richtung schaukelt dieses Mädchen?

Optische Täuschung geht viral

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Unsere Wahrnehmung spielt uns gerne mal einen Streich. Bei einem Instagram-Video, das eine schaukelnde Person vor einem Gebäude zeigt, debattieren die Nutzer: In welche Richtung schaukelt sie?

Stuttgart - Beim ersten Anschauen ist die Antwort klar: Sie bewegt sich nach vorne! Also, Richtung Zuschauer – oder doch Richtung Schule? Darüber zerbricht sich gerade die Instagram-Community den Kopf. Der Influencer sambuchalul fragt seine Follower: „Which way is the girl swinging?“ (Auf Deutsch: „In welche Richtung schaukelt das Mädchen?“) unter einem Video, in dem schemenhaft eine dunkle Person zu erkennen ist, die bei schwachem Lichtschein vor einem beleuchteten Gebäude hin- und herschaukelt.

Die optische Täuschung wirft Fragen auf – denn genau genommen lässt sich nicht einmal eindeutig sagen, ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelt oder aber wie alt sie ist.

Instagram-Community uneinig: „Is everyone f** with me?“

Unter dem Instagram-Post entsteht eine wilde Diskussion: „1000 % towards us“ („Zu 1000 Prozent in unsere Richtung“), schreibt eine Nutzerin. Ein anderer findet: „100000% towards the school“ („Zu 100.000 Prozent Richtung Schule“).

+ Instagram-Account fragt: „In welche Richtung schaukelt das Mädchen?“ © Instagram/sambuchalul

Ein Kommentar rät dazu, das eigene Handy auf den Kopf zu stellen und dann langsam zurückzudrehen – so sei man in der Lage, schließlich beide Perspektiven zu erkennen und zwischen ihnen zu wechseln. Dennoch sind viele verwirrt. „Is everyone fucking with me?“ („Will mich hier jeder verarschen?“), schreibt zum Beispiel ein User. Wer die Person in die eine Richtung schaukeln sieht, für den scheint es unmöglich, sich die andere Möglichkeit vorzustellen. Es sei denn, der oder die Schaukelnde hätte komplett verrenkte Gliedmaßen.

Internet rätselt über optische Täuschung – Auflösung unklar

Nicht einmal sambuchalul, der das Video auf seinem Instagram-Account gepostet hat, kann das Rätsel aufklären. Laut ihm habe es in den letzten Jahren zwar Versuche gegeben, eine eindeutige Antwort zu finden. Doch sogar der Ansatz, den Spielplatz auf Google Maps zu suchen oder den ursprünglichen Poster des Videos zu kontaktieren, sei misslungen. Er denkt aber, die abgebildete Person würde Richtung Schule schaukeln.

Ursprünglich ist das Video bereits im Dezember 2019 viral gegangen. Auch damals rätselten verschiedene Artikel darüber, in welche Richtung die Person denn nun schaukelt. Mal sprachen sie von einem Mann, mal von einem Kind, mal von einem Mädchen.

Wer noch mehr Lust auf optische Täuschungen hat, dem bereitet sicher auch dieses Zahlenrätsel Kopfzerbrechen.

Rubriklistenbild: © Instagram/sambuchalul