Instagrams Gruppen-Tagging-Funktion: Eine Lösung für das mühsame Taggen

Von: Henning Rosenstengel

Instagram-Nutzer, die regelmäßig Fotos oder Stories teilen, kennen das mühsame Taggen mehrerer Personen. Instagram testet nun eine Funktion, die es ermöglicht, eine Gruppe von Personen mit einer einzigen Erwähnung zu taggen. Was bedeutet das für die Nutzer?

Das Problem mit dem individuellen Taggen

Das Taggen von Personen in Fotos oder Stories auf Instagram kann eine mühsame Aufgabe sein, besonders wenn mehrere Personen getaggt werden müssen. Instagram, das Meta-Unternehmen, hat möglicherweise eine Lösung dafür gefunden. Die Plattform testet eine neue Funktion, die das Taggen von Gruppen erleichtern soll.

Instagram Logo auf einem iPhone © IMAGO IMAGES

So funktioniert die Gruppen-Tagging-Funktion

Laut Instagram-Chef Adam Mosseri ermöglicht die neue Funktion das Taggen einer Gruppe von Personen in einer Story mit einer einzigen Erwähnung. Nutzer könnten eine Gruppen-Erwähnung erstellen, die dann von jedem in der Gruppe wiederverwendet werden kann, um alle automatisch in neuen Stories zu taggen. Dies könnte das Teilen von Erlebnissen, wie einem Sommerausflug mit Freunden, erheblich vereinfachen.

Weitere Sicherheitsfunktionen bei Instagram

Neben der Gruppen-Tagging-Funktion hat Instagram kürzlich auch eine Funktion eingeführt, die die Nutzer vor unerwünschten Bildern und Videos in Direktnachrichten (DMs) schützt. Diese Funktion beschränkt die Anzahl der DM-Anfragen an Personen, denen der Sender nicht folgt, und erlaubt nur Text in den ersten Nachrichten.

Die Bedeutung der Gruppen-Tagging-Funktion

Die Gruppen-Tagging-Funktion könnte eine willkommene Erleichterung für viele Instagram-Nutzer sein, die regelmäßig mehrere Personen taggen. Es zeigt auch das Engagement von Instagram, die Nutzererfahrung ständig zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen.