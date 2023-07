Das neue Feature von Instagram: Broadcast Channel

Von: Henning Rosenstengel

Instagram, die weltweit beliebte Plattform für das Teilen von Fotos und Videos, hat kürzlich ein neues Feature namens „Broadcast Channel“ eingeführt. Das Feature bietet Influencern und Marken die Möglichkeit, ihre Community direkt und in Echtzeit zu erreichen und dadurch ihre Beziehungen zu ihren Followern zu vertiefen.

Was ist ein Broadcast Channel?

Broadcast Channels fungieren als ein digitaler Treffpunkt, in dem Influencer und Marken ihre Follower und Fans einladen können, an ihren öffentlichen Nachrichten teilzunehmen. Sie bieten authentische Einblicke in das Leben des Creators und erlauben es, mit einem Klick eine Vielzahl von Personen gleichzeitig zu erreichen. Wie nextg.tv berichtet, erlaubt es die One-to-Many-Messaging Funktion, Texte, Bilder, Sprachnachrichten, Videos und mehr mit der gesamten Community zu teilen, wodurch eine stärkere Verbindung aufgebaut wird. Aktuell ist diese Funktion nur Creatorn gewährt, während Follower lediglich auf Nachrichten mit Reactions antworten und auf Umfragen reagieren können.

Wie erstellt man einen Broadcast Channel? © IMAGO / photothek.net

Wie erstellt man einen Broadcast Channel?

Die Erstellung eines Broadcast Channels auf Instagram ist ein einfacher Prozess. Zunächst öffnet man Instagram und klickt auf das Senden- oder Messenger-Symbol in der oberen rechten Ecke des Feeds. Anschließend tippt man auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählt „Broadcast Channel erstellen“ aus. Nun kann man einen Namen für den Channel eingeben, ein Publikum für den Channel auswählen, bestimmen, wann der Channel endet, und auswählen, ob der Channel auf dem Profil angezeigt werden soll.

Warum kann ich keinen Broadcast Channel erstellen?

Es gibt Fälle, in denen einige Instagram-Nutzer die Funktion „Broadcast Channel“ nicht in ihrem Account finden können. Dies kann daran liegen, dass die Funktion noch in der Testphase ist und daher noch nicht für alle Nutzer zur Verfügung steht. Es ist daher ratsam, sich auf offizielle Mitteilungen von Instagram oder Meta zu verlassen, um den neuesten Stand bezüglich der Verfügbarkeit des „Broadcast Channel“-Features zu erfahren.

Die Rolle von Threads von Meta

Ein weiteres interessantes Feature, das kürzlich von Meta, dem Unternehmen hinter Facebook und Instagram, eingeführt wurde, ist Threads. Threads ist eine App, die als Alternative zu Twitter dient und in Deutschland bereits genutzt werden kann, obwohl sie offiziell noch nicht in Europa verfügbar ist. Mit einigen Tricks kann man Threads jedoch schon jetzt in Deutschland nutzen.

Fazit

Mit der Einführung des Broadcast Channel hat Instagram eine innovative Plattform geschaffen, die es Creatorn ermöglicht, in Echtzeit und auf einer One-to-Many-Basis mit ihrer Community zu kommunizieren und ihre Follower auf eine neue, effektive Weise zu erreichen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich der Broadcast Channel in Zukunft weiterentwickeln wird. Für die neuesten Updates zu Instagram und anderen Features, schauen Sie regelmäßig in unseren Live-Ticker.