Insel „Barlocco“ steht zum Verkauf – „Günstiger als Haus in Deutschland“

Von: Karolin Schäfer

Die schottische Privatinsel „Barlocco“ steht zum Verkauf. (Symbolbild) © P. Frischknecht/imago

Vor der schottischen Küste steht die Insel „Barlocco“ zum Verkauf. Es gibt bereits Interessenten. Der Preis scheint günstig, doch es gibt einen Haken.

Edinburgh – Wer träumt nicht manchmal von einer eigenen Insel? Keine störenden Nachbarn, Meerblick und wilde Tiere gibt es auch in Schottland. Die Privatinsel „Barlocco“ vor der südschottischen Küste steht zum Verkauf. Und das sogar zum vermeintlichen Schnäppchenpreis. Denn an der deutschen Nordseeküsten kosten Immobilien mehr als 18.000 Euro pro Quadratmeter.

Für mindestens 150.000 britische Pfund (umgerechnet etwa 169.000 Euro) soll die zehn Hektar große Insel verkauft werden. Allerdings wird das Stück Land versteigert, weshalb der tatsächliche Preis noch steigen kann. Wer am meisten bietet, bekommt die Insel, berichtete das ZDF in einem Instagram-Beitrag.

Schottland: Insel „Barlocco“ zu verkaufen – aber ohne Strom- und Wasserversorgung

Die Insel gehört zu den Isles of Fleet und ist etwa zehn Kilometer von der nächstgrößeren Stadt Gatehouse of Fleet entfernt. Bis zur schottische Hauptstadt Edinburgh sind es rund 160 Kilometer. Auf der Westseite erstreckt sich ein Kieselstrand, an dem ein Boot anlegen kann, informierte die Immobilienberatung Galbraith Group, die die Anzeige inserierte. Bei Ebbe könne „Barlocco“ sogar zu Fuß erreicht werden.

Grün bewachsen und romantische Felsvorsprüngen laden zwar dazu ein, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Mit dem Kauf der Insel ist es allerdings noch nicht getan. Denn: Es mangelt erheblich an Infrastruktur.

Bislang habe noch niemand eine Baugenehmigung beantragt, hieß es in der Immobilienanzeige. Gebäude oder Häuser gibt es nicht, auch Wasser- und Stromanschluss fehlen. Es gibt lediglich einen Teich, der sich bei Regen füllt und die Wildtiere mit Wasser versorgt. Zudem sei das Gebiet vor allem aus wissenschaftlicher Sicht interessant. „Barlocco“ bietet nämlich Zuflucht für zahlreiche Wildtiere wie der Mantelmöwe und seltene Pflanzen.

Schottische Insel „Barlocco“ steht zum Verkauf: Interessenten auch aus Deutschland

Laut CNN ist Immobilienmakler Aaron Edgar von der Galbraith Group jedenfalls zuversichtlich, dass die Insel in Schottland schnell einen Käufer findet. Makler David Corrie sagte der New York Times, dass es bereits 50 Interessenten gebe – darunter aus Großbritannien, Italien, Deutschland, Norwegen und den USA.

Auch wenn der vermeintliche Schnäppchenpreis mit Blick auf die mangelnde Infrastruktur nicht mehr ganz so preiswert erscheint: Im Netz sorgt der Insel-Verkauf jedenfalls für Reaktionen. „Insel in Schottland günstiger als ein Haus in Deutschland“, schrieb ein Instagram-Nutzer unter dem ZDF-Beitrag. „Was hilft das, wenn die in ein paar Jahren wegen Klimawandel untergeht?“, sorgt sich eine andere Nutzerin. Wann und an wen die Insel verkauft wird, bleibt abzuwarten. Angesichts der Flora und Fauna dürfte „Barlocco“ aber vor allem für Forschende interessant sein. Gleich ein ganzes Dorf konnte man in der Nähe von Hamburg kaufen – für schlappe 4,2 Millionen. (kas)