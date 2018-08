Wanderer will Dackel retten und stürzt selbst in den Tod - der Hund überlebt

Am Samstag kam es in den Innsbrucker Alpen zu einer Tragödie (Symbolbild).

Weil er seinen Hund retten wollte, bezahlte ein 60-Jähriger am Samstag selbst mit dem Leben. Dem Tier geht es gut.

Innsbruck - Am Samstagvormittag kam es zu einer tragischen Verkettung von Ereignissen auf der Innsbrucker Nordkette. Ein 60-Jähriger starb dabei.

Laut der Tiroler Landespolizei unternahm ein Ehepaar aus Innsbruck eine Bergwanderung. Auf einer Höhe von 1979 Metern, beim sogenannten „Grubegg“, kam der Hund des Paares vom Weg ab und stürzte ab. Offenbar in Panik und in Sorge um das Tier, versuchte der Mann noch den Sturz abzufangen, verlor selbst das Gleichgewicht und fiel 90 Meter über steiles Wiesen- und Felsgelände in die Tiefe. Dabei zog sich der 60-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Die hinter dem Wanderer gehende Ehefrau musste den Unfall mitansehen. Weil sie kein Handy dabei hatte, rief sie laut um Hilfe. Eine andere Wanderin verständige über ein Mobiltelefon die Retter, die aber nichts mehr für den Verunglückten tun konnten. Die Leiche wurde ins Tal gebracht.

Wie die Tiroler Tageszeitung schreibt, überlebte der Dackel den Absturz und konnte zu seinem Frauchen zurücklaufen.

