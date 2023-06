Insekten-Invasion in den USA: Sie können nur kriechen - Millionen Mormonen-Tiere besetzen Innenstädte

Von: Nadja Austel

Insekteninvasion in den USA: Millionen Mini-Mormonen besetzen Innenstädte. (Archivbild) © Imagebroker/Imago/Archivbild

In den USA werden Teile Nevadas von Insektenmassen heimgesucht. Die nach den Mormonen benannten Tiere können nicht fliegen und kriechen über Straßen und Wände.

Elko, Nevada – Im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada, südlich der Grenze zu Idaho, bedecken unzählige Insekten die Straßen der Stadt Elko. Sie sitzen auf allen Pflanzen und kriechen sogar die Wände des örtlichen Krankenhauses hinauf. Unter anderem zeigte der TV-Sender CNN Videoaufnahmen der unheimlich anmutenden Massen.

„Um die Patienten ins Krankenhaus zu bringen, hatten wir Leute mit Laubbläsern, Besen und sogar einen Traktor mit Schneepflug hier, um sie in Haufen wegzuschieben“, sagte Steve Burrows, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Northeastern Nevada Regional Hospital, gegenüber dem lokalen Fernsehsender KSL TV.

Insekten-Plage in den USA: „Mormonengrillen“ fallen zu Tausenden in Städte ein

Die Populationen der Insekten, die im westlichen Nordamerika beheimatet sind, sind bei den Bewohnern der Mini-Metropole mit knapp über 20.000 Einwohnern nicht unbedingt beliebt. „Sie sind einfach nur eklig“, sagte Precious Drake aus Elko dem Sender. „Sie sehen aus wie Spinnen und machen überall hin.“ Eine Twitter-Benutzerin namens Carolyn postete ein Video, in dem die Invasion der sogenannten Mormonengrillen in ihrem ganzen Ausmaß deutlich wird. Darin filmt eine Beifahrerin aus einem fahrenden Auto heraus die Straße ab.

Der Asphalt scheint sich auf den ersten Blick zu bewegen, doch dann ist erkennbar: Er ist so dicht mit Mormonengrillen übersät, dass sie kaum als einzelne Tiere zu erkennen sind. „Ich glaube, ich kann sie knacken hören“, sagt die Filmende in angewidertem Ton. Fliegen können Mormonengrillen übrigens nicht. Nach Angaben der Universität von Nevada in Reno handelt es sich bei den Insekten auch gar nicht um echte Grillen, sondern um „schildförmige, kurzflügelige Katydiden, die fetten Heuschrecken ähneln und nicht fliegen können“, so die Universität. Die Tiere können ausgewachsen eine Größe von über zwei Zentimeter erreichen.

Mormonengrillen in den USA: Millionen besetzen Hauswände

Die falschen Grillen haben noch eine Eigenschaft, die sie aus menschlicher Perspektive unheimlich anmuten lässt. Sie fressen nämlich nicht nur Stauden, Gras, Sträucher und Feldfrüchte. Sie sind außerdem Kannibalen und fressen sich, wenn sie hungrig sind, auch gegenseitig – tot oder lebendig.

Die Mormonengrillen bevorzugen trockenes Wetter, wie es in Nevada vorherrscht, und können „beträchtliche wirtschaftliche Verluste bei Weideland, Ackerland und Hausgärten“ verursachen, so die Universität von Reno weiter. Im vergangenen Juni kämpften die Landwirte im Nordosten von Nevada bereits gegen die gefräßigen Insekten, die ihre Ernten zerstörten.

USA: Insekten-Plage durch höhere Temperaturen begünstigt

Der Name des Insekts soll laut Bericht von USA today in den 1800er Jahren entstanden sein, als die falschen Grillen die Felder der mormonischen Siedler in Utah verwüsteten. Mit der zunehmenden Trockenheit und dem Anstieg der Temperaturen haben sich die explosionsartigen Invasionen der Tiere verschlimmert.

Im Jahr 2017 erlebte Arlington, Oregon, den extremsten Ausbruch der Mormonengrille seit den 1940er Jahren. Die Straßen waren „schmierig von den zerquetschten Eingeweiden der riesigen Insekten“, die die Weizenernte in der Nähe beschädigten, berichtete die Associated Press.

In Deutschland ruft die sich immer weiter ausbreitende Asiatische Tigermücke Sorgen hervor. Die invasive Spezies kann im Gegensatz zu den bereits heimischen Stechmücken gefährliche Krankheiten übertragen. (na)