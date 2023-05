Influencerin sorgt mit „lächerlicher“ Beschwerde für „Aggressionsprobleme“ im Netz

Von: Bjarne Kommnick

Eine Influencerin geht ins Restaurant und filmt sich dabei. Mit einer Beschwerde der besonderen Art erhitzt sie die Gemüter im Netz.

New York – Influencer stehen gerne im Mittelpunkt. Zu mindestens sollten sie das, immerhin ist Aufmerksamkeit auf die eigene Person, das Fundament für ihren Beruf. Die Influencerin Winta Zesu aus New York möchte auch dazu gehören. Doch dafür setzt sie – statt auf Glitzer und Glamour – auf kontroverse Videos, für die sie viel Kritik im Netz erntet. Erst zuletzt ist ein Video von ihr viral gegangen, in dem sie eine kuriose Essensbeschwerde von sich in einem Restaurant filmt. Bei ihren Followern sorgt das für „Aggressionsprobleme“.

„Werde das nicht essen“: Influencerin lehnt Bestellung ab, weil das Ei separat serviert wird

Fast jeder dürfte sich schon einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben: Man geht ins Restaurant, bestellt etwas und bekommt dann aber das falsche Gericht serviert. Viele würden aus Scham wahrscheinlich das Personal nicht auf ihren Fehler hinweisen und das Essen einfach so annehmen. Wenn doch, setzen viele Restaurant-Gänger dabei auf behutsame Worte. Doch leider ist das längst nicht immer so, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gastronomie berichten. Zuletzt ging deshalb auch das Video einer Kellnerin viral, die gekonnt reagierte, nachdem ein Mann ihre Kellnerin zum Weinen gebracht hatte.

Eine Influencerin posten ein Video auf TikTok, in dem sie sich über ein ihrer Meinung nach falsch zubereitetes Essen beschwert. © Screenshot: @winta_zesu/TikTok

Und auch Influencerin Winta Zesu meint es offensichtlich nicht gut mit dem Restaurant-Personal, das sie bedient. In dem Video auf TikTok zeigt sie, wie sie an einem Tisch sitzt. Vor ihr steht ihre Bestellung: Lachs mit Ei. Dann ordert sie eine Kellnerin zu sich her. Sie erklärt der Frau: „Das Ei ist nicht auf dem Lachs, könnten Sie mir bitte ein neues Gericht machen? Ich werde das hier nicht essen.“ In den folgenden Szenen beharrt sie darauf und diskutiert mit dem Personal.

„Denke mir das nicht aus“: Frau wütet über Essensbestellung, weil Ei nicht auf dem Lachs ist

Sie filmt auch immer wieder auf ihr Essen und sagt: „Ich denke mir das nicht aus, das Ei ist wirklich nicht auf dem Lachs.“ Dabei gehe es der Influencerin jedoch nicht etwa darum, dass das Ei etwa fehlen würde. Sie beschwert sich darüber, dass das Ei in einem extra Behälter neben dem Lachs serviert werde, sodass sich die Gäste das Ei selbst einteilen könnten. Dann muss sogar der Manager des Restaurants kommen. Zu einer Einigung kommt es nicht. Das Personal fordert die Frau auf zu gehen, sie selbst will auch gehen.

Im Netz sorgt das Video für erhitzte Gemüter. Ein User kommentiert: „Was für eine lächerliche Beschwerde, das kann doch nicht ihr ernst sein.“ Ein anderer kommentiert: „Ich arbeite in der Gastro und das löst gerade große Aggressionsprobleme bei mir aus.“ Ein User schreibt: „Auf der Welt verhungern Menschen und du willst das nicht essen, weil du dir dein Ei selbst drauflegen musst? Wie undankbar kann man sein?“ Ein anderer denkt: „Du solltest in keinem Restaurant jemals mehr bedient werden.“

„Da hat sie das Gleiche gemacht“: Mann bestätigt Echtheit von Beschwerden

Davon kann wohl überhaupt nicht die Rede sein. Denn auf ihrem Account finden sich unzählige Videos wieder, in denen sie ihre Beschwerden in verschiedenen Restaurants von New York zeigt. Viele User wittern dahinter jedoch ein Betrug. Sie glauben, dass die Videos der Influencerin Fake seien oder zu mindestens hoffen es viele: „Das muss doch ein Prank sein, bitte lass das ein Prank sein“, kommentiert eine Frau.

Ein Mann ist jedoch der Meinung, die Antwort zu wissen. „Mein Kumpel arbeitet in einem Restaurant, in dem sie das gleiche gemacht hat, die Videos dürften echt sein.“ Ein User kommentiert: „Was Leute nicht alles für Aufmerksamkeit tun.“

Aus der anderen Perspektive berichtet eine andere TikTokerin. Sie berichtet von häufigen Fehlern, die Kunden in ihrem Café beim Kaffee bestellen unterlaufen.