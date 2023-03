In 50 Jahren werden wir in der Lage sein, unser Gehirn mit einer KI zu verschmelzen

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Forscher und Experten wagen eine Prognose: Die Liste reicht von KI im menschlichen Körper bis hin zu Robotern im OP-Saal.

Barcelona – Die Welt ist im schnellen Wandel. Zur Anschauung: Vor gerade einmal rund fünfzig Jahren wurde das Internet erfunden. Erst seit den 90er-Jahren existiert erst das World Wide Web. Mittlerweile ist die Welt voll digitalisiert, an neuste Erfindungen wie dem selbst ladenden Solarauto „Lightyear 0“ oder einem fliegenden Motorrad für jedermann hätten vor wenigen Jahren wahrscheinlich längst nicht alle geglaubt. Doch was wird die technische Zukunft uns noch alles bringen? Forscher wagen eine Prognose und schauen auf die Welt in 50 Jahren.

Messe GSMA Mobile World Congress Gründung 1987 Aussteller 2.400+ Besucher 109.000

Zukunft in 50 Jahren: Experten glauben an „Nähe der Technologie“ zum menschlichen Körper

Auf dem GSMA Mobile World Congress versammeln sich jährlich Forscher, Experten und CEOs, um sich die neusten Mobilfunk-Technologien zu präsentieren. Im Jahr 2018 in Barcelona machte businessinsider eine Umfrage unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Messe, wie die Welt in 50 Jahren technologisch aussehen würde. Doch auch fünf Jahre später dürfte sich die Relevanz dieser Frage nicht verändert haben.

Forscher glauben, dass KI und Mensch innerhalb der nächsten 50 Jahren verschmelzen könnten. (Symbolbild) © IMAGO/Eva Blanco

Brian Wong, CEO und Mitgründer der Firma Kiip, ist sich sicher, dass unsere Zukunft von KI bestimmt sein wird. „Ich denke, dass sich die Welt in 50 Jahren in Bezug auf die Technologie signifikant verändern wird“. Er glaubt an das Konzept „Nähe der Technologie“, wie er es selbst nennt. Also Technologie, die am Körper ist.

„Gehirn-KI-Schnittstelle“: Forscher glaubt an Verschmelzung von Mensch und Maschine

Demnach vermute er, dass die Gehirne, Augen, Ohren und Mägen zukünftig mit KI verbunden sein werden. Er erklärt: „Nahrungsergänzungsmittel sind bereits eine Sache, es ist verrückt, Sie nehmen diese Pillen buchstäblich ein, diese Roboterpillen, die offensichtlich sehen können, was Sie essen, es ist erstaunlich“.

Daran glaubt Rand Hini, CEO des Unternehmens Snips, ebenfalls: „Es ist sehr schwer, die Zukunft in 50 Jahren vorherzusagen, aber ich bin mir sicher, dass es niemals eine künstliche Intelligenz geben wird, die superintelligent ist und die Menschen einfach übernimmt, sondern es wird vielleicht Gehirn-KI-Schnittstellen geben, die es uns als Menschen ermöglichen, unsere horizontale Intelligenz mit den vertikalen Ausführungsfähigkeiten künstlicher Intelligenz zu kombinieren“.

„Viele Anwendungen werden assistiert sein“: Hilft KI zukünftig im OP-Saal?

Für Hini sei eine Kombination aus beidem besser als eine bloße künstliche Intelligenz ohne menschliche Steuerung. Mahadev Satyanarayanan, Universitätsprofessor an der Carnegie Mellon University glaubt: „Viele Anwendungen, die wir heute ohne fremde Hilfe durchführen, werden assistiert sein“.

Demnach hätte beispielsweise dann ein Chirurg in einem Krankenhaus, der an einem Patienten arbeitet, „also einen Engel haben, der über seine Schulter schaut und hilfreiche Anleitung bietet, wenn er vielleicht einen Fehler gemacht hat oder kurz davor steht, einen Fehler zu machen“. Möglich seien jedoch auch komplett KI-gesteuerte Eingriffe in der Zukunft.