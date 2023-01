Er half sein Leben lang Menschen mit Behinderung: Mann gewinnt Haus im Wert von 2,8 Millionen Euro

Von: Maximilian Meyer

Mit dem Gewinn des Landhauses veränderte sich das Leben des Schotten Grant Carson komplett. © Omaze

Der 58-jährige Schotte, Grant Carson, hat ein Landhaus mit einem acht Hektar großen Grundstück im Lake District von Schottland gewonnen. Sein Einsatz: Ein 100-Pfund-Los.

Besser kann man wohl nicht in ein neues Jahr starten. Mit einem Hundert Pfund Los bei der Preisverlosung „Omaze Million Pound House Draw“ gewann der Schotte, Grant Carson, ein absolutes Traumhaus. Im Wert von 2,5 Millionen Pfund ist Carson nun Besitzer eines Landhauses im Lake District. Fünf Schlafzimmer, ein acht Hektar großes Grundstück, 360-Grad-Blick auf das Wasser des Lake Districts und diverse weitere Highlights. Ein Traum ist für Carson wahr geworden.

Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Es ist kein normaler Freitagabend, an dem jemand an deine Tür kommt und dir sagt, dass du ein Haus im Wert von 2,5 Millionen Pfund gewonnen hast.

Fast zwei Jahrzehnte lang lebte er in einer Dreibettzimmer-Doppelhaushälfte in Glasgow. Vor fast 12 Jahren erlitt Carson einen Schicksalsschlag. Seine Frau Ruth, mit der 25 Jahre verheiratet war, starb im Jahr 2011. Beide kannten sich seit dem College.

Ein wunderschönes Landhaus direkt am Lake District mit Blick auf das Wasser. Hier wird Carson demnächst heimisch werden. © Omaze

Neben Traumhaus-Gewinn: Neuer Job und der Wunsch nach einem Hund

Bei einer Wohltätigkeitsorganisation in Glasgow, welche Menschen mit Behinderungen in verschiedensten Anliegen unterstützt, war Carson 27 Jahre lang beschäftigt. Dies gab er vor kurzem für eine neue berufliche Herausforderung als freiberuflicher Berater auf. „Dieser Gewinn hat mir eine finanzielle Sicherheit gegeben, von der ich nie zu träumen gewagt hätte. Das bedeutet, dass ich mich auf mein neues Projekt konzentrieren kann, das Organisationen dabei hilft, die Bedürfnisse behinderter Kunden zu erfüllen, und zwar mit viel weniger Druck“, so Carson gegenüber der britischen Nachrichtenseite Metro.

Aber nicht nur das gewonnene Landhaus bereitet dem 58-jährigen große Freude. Der Wunsch nach einem Hund kann nun ebenfalls in Erfüllung gehen. Carson leidet seit Jahren an einer chronischen Arthritis. Daher waren Spaziergänge mit einem Hund nicht möglich. Jetzt kann er sich durch den Gewinn einen Hundeausführer leisten.

Große Spende für Wohltätigkeitsorganisation

Nicht nur Carson selbst profitiert von der Verlosung. Für die Wohltätigkeitsorganisation „Dogs Trust“, kamen insgesamt 850.000 Pfund zusammen, welche laut Geschäftsführer Owen Sharp in die Betreuung von unterdrückten Welpen fließen soll. „Ich gratuliere Grant zum Gewinn des Hauses im Lake District - was für eine unglaubliche Art und Weise, sein neues Jahr zu beginnen. Zudem freue ich mich, dass er sich endlich einen Hund zulegen kann, der zweifellos genauso viel Freude an dem fantastischen Haus haben wird wie er“, wird Sharp von der Metro zitiert.

Durchgeführt wurde die Verlosung von der amerikanischen gemeinnützigen Organisation „Omaze“. James Oakes, Chief International Officer, freute sich für Carson mit. Dieser sagte der Metro: „Wir sind hocherfreut, dass Grant sein Traumhaus gewonnen hat - und dabei zu dieser fantastischen Spendensumme von 850.000 Pfund für Dogs Trust beitragen konnte.“ Oakes weiter: „Omaze ist ein Gewinn für beide Seiten, sowohl für die Wohltätigkeitsorganisationen als auch für die Teilnehmer. Die Teilnehmer können bei uns das Haus ihrer Träume gewinnen, während gleichzeitig Wohltätigkeitsorganisationen von einem breiten Publikum profitieren.“

Carson: „Werde es erstmal genießen“

Für den glücklichen Gewinner aus Schottland bleibt dieser Gewinn weiterhin unrealistisch, wie es die Metro beschrieb. „Ich habe vorher noch nie etwas gewonnen, aber jetzt bin ich vielleicht einer der glücklichsten Männer in Schottland“, so Carson. „Ich liebe den Lake District. Er ist einer der schönsten Orte des Landes und ich bin immer noch erstaunt, dass ich hier ein Haus besitze“, fügte Grant hinzu.

Was in der nahenden Zukunft passiert, da legt sich der „Glückspilz“ noch nicht fest. „Ich bin mir noch nicht sicher, was ich langfristig machen werde, aber ich werde für eine Weile hier einziehen und alles genießen. Wie auch immer ich mich entscheide. Es ist ein wirklich lebensverändernder Gewinn für mich.“

