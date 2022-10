Hurrikan „Roslyn“ trifft auf Mexiko

Teilen

Ein Hurrikan kann viel Zerstörung hinterlassen, wie hier Hurrikan „Rick“ 2021 in Infiernillo. © Armando Solis/AP/dpa

Mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde zog der Hurrikan durch Mexiko. Nach dem Wirbelsturm drohen nun weitere Gefahren - auch in den Urlaubsorten.

Manzanillo - Hurrikan „Roslyn“ hat Mexiko erreicht. Das Zentrum des Hurrikans der Kategorie 3 traf nahe der Ortschaft Santa Cruz im Bundesstaat Nayarit an der Pazifikküste auf Land, wie der mexikanische Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Der Wirbelsturm zog mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 240 Stundenkilometern Richtung Nordosten.

Für die Urlaubsorte zwischen Playa Perula und Escuinapa sowie die Islas Marias wurde eine Hurrikanwarnung herausgegeben. Der Wetterdienst warnte vor starkem Regen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung dazu auf, die Strände zu meiden. Die Saison der tropischen Wirbelstürme beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November. dpa