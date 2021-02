Pitbull-Mischling wird nach elf Jahren im Tierheim adoptiert

Eine Pitbull-Mischlingshündin hat nach elf Jahren im Tierheim ein Zuhause gefunden. Ihre Rasse machte die Adoption nicht gerade leicht.

Illinois - Lange hat sie auf diesen Tag gewartet. Nun darf Pitbull-Mischlingshündin Wiggles nach elf Jahren geduldigen Ausharrens im Tierheim endlich in ein neues Zuhause ziehen. 2010 kam Wiggles im Alter von nur drei Jahren in ein Tierheim in Godfrey nahe St. Louis im US-Bundesstaat Illinois.

Doch die Hündin schien dort zunächst niemanden für sich gewinnen zu können. Denn die junge Hündin zeigte sich von ihrer garstigen Seite. „Als sie das erste Mal hereinkam, war sie kein sehr netter, kleiner Hund“, erklärte die Trainerin des Tierheims, Karla Crane, gegenüber cnn.com. Zudem wollte kaum jemand einen Pitbull adoptieren.

Tiertrainerin: Neue Familie von Wiggles „perfekt“

Viele Menschen sind dieser Hunderasse gegenüber voreingenommen - denn Pitbulls eilt ein schlechter Ruf voraus. Sie werden als aggressiv und bissig wahrgenommen. Jedoch zeigen zahlreiche Beispiele, dass diese Hunde nicht weniger liebevoll sind als andere Rassen (*FR berichtete).

Und obwohl sich die Hündin gegenüber anderen Tieren und Menschen mit der Zeit besser verhielt, wollte sie niemand haben. Obendrein wurde bei Wiggles 2016 ein großer gutartiger Tumor gefunden. Doch weil das Tierheim mögliche Komplikationen durch die Operation vermeiden wollte, entschied sie sich gegen einen Eingriff. Zusätzlich litt Wiggles an Nahrungsmittelallergien, was ihre Haltung natürlich erschwerte.

Das lange Warten hat sich jedoch für die inzwischen 14-jährige Hündin gelohnt. Wie people.com berichtet, hat nun ein Paar aus Lake St.Louis aus dem Bundesstaat Missouri die alte Hunde-Dame adoptiert. „Sie sind perfekt“, sagte Karla Crane über die neue Familie von Wiggles. „Wir könnten uns niemanden besseren vorstellen“.

Die Tiertrainerin war fest davon überzeugt, dass Wiggles irgendwann eine liebevolle Familie findet. „Ich sage immer, es gibt eine Familie für jeden Hund, den wir hier haben".