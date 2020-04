Kann das sein?! Hund hat hier sehr langes Bein - doch hier stimmt doch was nicht

Im Internet ist das Foto von einem Hund aufgetaucht, dessen Bein ewig lang zu sein scheint. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man: Es handelt sich dabei um ein einfaches Phänomen.

Bei Reddit ist das Foto eines Hundes aufgetaucht.

ist das Foto eines aufgetaucht. Zunächst scheint es, als hätte er ein überdurchschnittlich langes Bein .

. Dann merkt man: Es ist lediglich eine optische Täuschung.

Was wäre die Welt nur ohne optische Täuschungen? Zuerst starrt man auf ein Foto und fragt sich kopfschüttelnd, wie das sein kann - und im nächsten Moment macht es „Klick“ und man muss über seine eigenen Sehgewohnheiten lachen. So auch bei einem neuen Foto, das aktuell auf der bekannten Website reddit.com kursiert.

Hund auf Foto scheint überdurchschnittlich lang - Sehen Sie noch einmal hin

Dass bei manchen Bildern ein zweiter Blick nicht schadet, zeigen bereits Beispiele wie dieses Selfie von einer Mutter mit ihrem Kind oder das Foto aus einem Hörsaal. Doch nun hat ein Reddit-User ein neues Foto geteilt, das zunächst einen etwas verwirrenden Eindruck hinterlässt: Ein weißer Hund liegt auf dem Boden und schaut unschuldig in die Kamera. Alles eigentlich nicht verkehrt. Aber sofort fällt auf, dass etwas mit dem Tier ganz und gar nicht zu stimmen scheint: Der linke Vorderfuß des Hundes sieht genauso lang aus wie das Tier selbst!

Dass diese Länge für ein Hundebein nicht ganz normal ist, dürfte an dieser Stelle auch Nicht-Tierliebhabern auf den ersten Blick klar sein. „Das hat mich jetzt einen Moment durcheinandergebracht“, kommentierte ein User kurzerhand das verrückte Detail auf dem Foto. Und deutet damit bereits an, dass sich ein zweiter Blick lohnt: Denn beim genaueren Hinsehen kann man erkennen, dass das Bein ab der Hälfte in Wahrheit nur der weiße Streifen eines Schuhs ist, der vor dem Hund liegt.

Hund auf Foto hat ewig langes Bein - ein zweiter Blick klärt auf

Nun, am Ende dürften wohl alle erfreut sein, dass der Hund doch kein überdurchschnittlich langes Bein besitzt und es sich lediglich um eine optische Täuschung handelt - alles andere wäre auch mehr als seltsam. Das dachten sich viele auch beim Betrachten dieses seltsamen Turms, der plötzlich in einem Wohnviertel steht.

Kanzlerin Merkel informierte am Mittwoch über den aktuellen Corona-Plan. Doch TV-Zuschauern stach ein bestimmtes Detail im Hintergrund ins Auge.

Indes sorgt ein Foto mit sechs Mädchen für große Verwirrung. Diese optische Täuschung hat es wirklich in sich - genauso wie dieses Foto einer scheinbar lebendigen Spinne. Auch ein Bücherregal ging in den sozialen Medien viral. Erkennen Sie die versteckte Corona-Botschaft?

In Sydney unterlief ein haarsträubender Hunde-Fail. Ein DIY-Experiment ging total schief. Die User lachten sich schlapp.

Das Schicksal eines Hundes in Corona-Quarantäne rührt selbst Promis. Das Twitter-Foto einer traurigen Bulldogge geht viral.

nz