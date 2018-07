Horror-Unfall auf A81 nahe Heilbronn: Vier Tote, mehrere Schwerstverletzte

Auf der A81 zwischen Würzburg und Heilbronn ist es zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Die Polizei Heilbronn meldet vier Tote und spricht von einem „Trümmerfeld“.

Udpdate, 19.04 Uhr

Der genaue Unfallort liegt auf der A81 Würzburg Richtung Heilbronn zwischen den Ausfahrten Ahorn und Boxberg (Main-Tauber-Kreis). Die Autobahn in Richtung Heilbronn wird auf dem Streckenabschnitt noch bis in die Nacht hinein gesperrt sein. Die Sperre wird wohl noch mehrere Stunden andauern. Immerhin die Rettungsgasse scheint funktioniert zu haben:

+ Die Unfallstelle auf der A81. Vier Menschen sind hier gestorben, mehrere wurden schwerstverletzt. © dpa / Marijan Murat Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn nahe Heilbronn sind vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Menschen wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auf der A81 zwischen Ahorn und Boxberg waren am Samstag mindestens zehn Autos ineinander gefahren.

Ein Polizeisprecher sprach am Unfallort von einem „riesengroßen Trümmerfeld“ und einem „sehr komplexen Unfallgeschehen“. Zur Ursache des Unglücks und dem Hergang konnte er zunächst keine Angaben machen. Ebenfalls unklar war, ob es weitere Leichtverletzte gab. Mehrere Betroffene wurden vor Ort betreut.

Die Polizei war gegen 16 Uhr zum Unfallort gerufen worden, insgesamt waren demzufolge rund 100 Kräfte von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber waren am Ort. Die A81 sollte voraussichtlich in Fahrtrichtung Heilbronn noch mehrere Stunden gesperrt bleiben.

#Boxberg, #A81, wir können derzeit keine Angaben zum Unfallhergang machen. Es waren 10 Fahrzeuge beteiligt. Ein Sachverständiger befindet sich an der Unfallstelle. (*fb) https://t.co/yGM8su1m49 — Polizei Heilbronn (@PolizeiHN) 21. Juli 2018

Erstmeldung, 18.24 Uhr

Heilbronn - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn nahe Heilbronn sind vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Menschen wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auf der A81 zwischen Ahorn und Boxberg waren am Samstag mindestens zehn Autos ineinander gefahren.

Die Polizei bestätigt via Twitter vier Todesopfer. Ein Sachverständiger befinde sich bereits an der Unfallstelle. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Mehrere Menschen wurden schwerstverletzt per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die Autobahn ist komplett gesperrt.

dpa/kmm