Horror: Frau von Meute streunender Hunde zerfleischt

Diese Geschichte klingt nach einem Horrorfilm: Eine Frau wurde direkt vor ihrem Haus von einer Meute streunender Hunde angegriffen und getötet.

Modesto - Streunende Hunde sind vielerorts ein großes Problem. Besonders in Modesto, Kalifornien, gibt es davon unzählige. Dass die Streuner aber sogar Menschen angreifen, klingt unfassbar.

Meute streunender Hunde zerfleischen Frau

Doch genau diese Streuner wurden Deborah Onsurez (56) zum Verhängnis, wie die „Daily Mail“ berichtet. Die Frau wurde direkt vor ihrer Hausauffahrt von einer Meute streunender Hunde attackiert. Als die Frau gefunden wurde, lag diese bereits leblos am Boden. Die Verletzungen waren so schwer, dass sie noch am Unfallort für tot erklärt wurde. Die Polizei und Tierfänger suchten nach dem Angriff die Gegend nach den Hunden ab - konnten aber keine finden.

„Streunende Hunde sind ein Problem.“

Ein Mann der in der Gegend arbeitet, berichtet der „Daily Mail“: „Streunende Hunde sind überall, aber besonders bei uns ein großes Problem. Ich sehe insbesondere kleine Hunde, die versuchen auf den Straßen ums Überleben zu kämpfen.“

Die Behörden sind sich nach wie vor nicht sicher, welche Rasse so aggressiv sein könnte, um Menschen anzufallen. Ebenso spekulieren sie über das Alter und Geschlecht der Hunde. Denn: „Von einem Hund getötet zu werden, ist extrem unüblich“, betont Tai Bogan, ein Anwalt in Modesto, der sich mit Fällen über Hundeattacken beschäftigt. Dennoch gibt er zu: „So etwas darf in unserer zivilisierten Gesellschaft nicht passieren.“

