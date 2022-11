Höher, schneller, weiter: Tierische Rekordhalter an Land, im Wasser und in der Luft

1 / 44

Die Küstenseeschwalbe ist ein echter Langstreckenflieger. Auf ihrem Zug fliegt sie von den arktischen Gefilden bis in die Antarktis und zurück. Dass manche Vögel dabei bis zu 96.000 Kilometer im Jahr zurücklegen - eine Strecke so lang wie zweimal um die Erde - macht sie zum Spitzenrekordhalter. In Deutschland ist der Vogel im Sommer vor allem an der Nord- und Ostsee zu entdecken, wo er in großen Kolonien brütet. © Jorgen Liodden/Imago