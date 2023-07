Hitzewelle mit 45 Grad in Südeuropa: Trockenheit in Deutschland – und „kühler Start in den August“

Von: Karolin Schäfer

Urlaubsländer in der Mittelmeer-Region ächzen derzeit unter der anhaltenden Hitze. In Deutschland wird es dagegen etwas kühler.

Kassel – Nach der bundesweiten Hitzewelle macht der Sommer vorerst eine kleine Pause in Deutschland. Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen kaum über 25 Grad. Heiß wird es vorerst nur im Süden und Südwesten des Landes. Zeitweise kann es in einigen Regionen Schauer und Gewitter geben.

Es werden Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad erwartet, prognostizierte Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Im Südwesten könnten die Temperaturen örtlich auf 32 bis 33 Grad klettern, im Norden sei es dagegen mit 17 bis 20 Grad deutlich kühler. Dennoch gilt der Sommer in diesem Jahr bisher als wärmster seit 1881.

Wetter-Prognose: In Deutschland bleibt es insgesamt eher trocken

Tropische Nächte fürchtet der Wetter-Experte vorerst nicht. Nachts würden die Werte deutlich unter 20 Grad liegen. Insgesamt bleibt es hierzulande aber weitgehend trocken, meldete der DWD. Flächendeckenden Regen gibt es erstmal nicht, bestätigte Jung ebenfalls.

Auch in Nordhessen bleibt es vergleichsweise trocken. Gut für die Erde ist das aber nicht. In rund 25 Zentimetern Tiefe ist der Boden extrem trocken, vor allem in der Mitte und im Süden des Landes, stellenweise auch im Norden, hieß es weiter.

Mildes Wetter in Deutschland – Hitzewelle über Südeuropa

Während sich die Menschen in Deutschland also etwas erholen können von der Brüllen-Hitze der vergangenen Wochen, ächzen die Länder am Mittelmeer unter schweißtreibenden Temperaturen. Die Hitze sammelt sich also über Südeuropa. Meteorologe Dominik Jung spricht von Spitzenwerten zwischen 40 und 45 Grad. Wie die Digitalzeitung Ok Diario berichtete, wurden auf der Urlaubsinsel Mallorca am Dienstag (18. Juli) 44 Grad gemessen. In Italien geraten derzeit viele Krankenhäuser bei den Temperaturen unter Druck, berichtete die italienische Tageszeitung La Repubblica.

Ein Tourist kühlt sich in einem Brunnen. Die Menschen in Südeuropa leiden unter der aktuellen Hitzewelle. © Massimo Valicchia/imago

„Dieser alarmierende Trend ist eine direkte Folge des fortschreitenden Klimawandels, der die globale Erwärmung vorantreibt“, mahnte Jung. Das Meerwasser im Mittelmeer würde sich stark erwärmen, „da es als großes Becken die Wärmeenergie effizient speichert.“ Das kann nicht nur zur Gefahr für Tiere und Natur werden. Studien verdeutlichten, dass der Klimawandel auch für den Menschen immer gefährlicher wird.

Wetter in Deutschland: So geht es in der kommenden Woche und Anfang August weiter

In Deutschland spürt man aber erstmal nichts von der Hitze über Südeuropa. Steigen die Temperaturen hierzulande wieder, lässt sich die Hitze mit einigen Tipps zumindest besser in der Wohnung aushalten. Laut Jung geht es so in den kommenden Tagen weiter:

Tag Höchstwerte Mittwoch (19. Juli) 19 bis 30 Grad Donnerstag (20. Juli) 19 bis 28 Grad Freitag (21. Juli) 20 bis 29 Grad Samstag (22. Juli) 22 bis 30 Grad Sonntag (23. Juli) 23 bis 33 Grad Montag (24. Juli) 22 bis 30 Grad

Auch für Ende Juli bis Anfang August gibt es erste Prognosen. Meteorologen gehen von einem Wetter-Umschwung mit deutlich niedrigen Temperaturen aus. Laut Experte Dominik Jung „sieht es nach einem kühlen Start in den August aus“. Zwar sollen die Temperaturen im Norden des Landes weiterhin bei 20 bis 25 Grad bleiben. Im Rest könnte es dagegen deutlich kühler werden. Sicher könne man aber noch keine Prognose abgeben, betonte Jung. (kas)