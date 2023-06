Vorsicht am Strand: Quallen-Plage auf Mallorca

Die Quallen im Mittelmeer machen auch vor der beliebten Urlaubsinsel Mallorca nicht halt. An manchen Stellen gibt es besonders viele Quallen – das kann zur Plage werden.

München – Mallorca ist schon seit jeher eins der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Ob Feiern in den Kult-Lokalen am Ballermann oder Badeurlaub am Strand – die spanische Insel hat für Touristen einiges zu bieten. Doch ausgerechnet die schönen Strände sorgen in letzter Zeit für traurige Schlagzeilen. Aktuell warnen Experten vor Feuerquallen auf Mallorca, die schon seit Mai Hochsaison haben.

Im Frühjahr und Herbst ist die Quallen-Saison auf Mallorca

Laut dem Meeresbiologen Daniel Ottmann gibt vor allem im Frühjahr und im Herbst viele Quallen. Wo sie sich befinden, wird auch von der Strömung beeinflusst. Die Strömung kann Quallen sowohl an die Strände als auch in kleine Buchten bringen. An einigen Stellen der belieten Urlaubs-Insel befinden sich die Tiere trotzdem besonders oft. „Dort, wo der Fluss Ebro am spanischen Festland ins Meer fließt, landen auch viele Nährstoffe“, erklärte Ottmann der Mallorca Zeitung. Die Quallen könnten sich deshalb dort besonders gut fortpflanzen.

In nährstoffreichem Wasser vermehren sich Quallen gut, die Strömung kann sie an bestimmte Stellen treiben, wo sie zur Plage werden können. (Symbolbild) © dpa

Die Strömungen können Wasser voller Nährstoffe – und Quallen – an den Norden Ibizas spülen. Von dort aus fließt es an der Westküste Mallorcas entlang. Deshalb gibt es dort laut Ottman für gewöhnlich mehr Quallen. In anderen Gegenden, vor allem an der Ostküste hingegen seien Quallen dafür seltener.

Im Mittelmeer um Mallorca gibt es unterschiedliche Quallen und nicht alle sind ungefährlich

Im Mittelmeer gibt es verschiedene Arten von Quallen, die unterschiedlich gefährlich sein. Während von den meisten Quallen keine große Gefahr ausgeht, gibt es jedoch auch fünf hochgiftige Arten von Quallen, die zur Plage werden. Im vergangenen Jahr wurden sogar Riesenquallen vor Mallorcas Stränden gesichtet, vor deren Berührungen Experten eindringlich warnen. Die Stiche der meisten Quallen sind jedoch ungefährlich, wenn auch häufig sehr schmerzhaft. Wer von einer Qualle gestochen wird, sollte die Tentakel der Qualle entfernen und die Stelle gründlich mit Salzwasser waschen.

Süßwasser sollte übrigens nicht für die Reinigung verwendet werden. Das könnte sogar dazu führen, dass noch mehr Gift freigesetzt wird, da in der Regel die meisten Nesselkapseln nicht sofort platzen. Das Süßwasser könnte sie jedoch zum Platzen bringen. Für Personen ohne Allergie ist die Gefahr durch den Stich einer Qualle gering. Laut der Apotheken Umschau sollte bei folgenden Symptomen jedoch dringend ärztliche Hilfe gesucht werden:

Atem- und Herz-Kreislauf-Beschwerden

Erbrechen und Übelkeit

Schock

Herzversagen (Organe werden nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt)

Nicht nur Quallen sorgen für Probleme auf Mallorca

Doch die Quallen sind nicht das einzige Wermutstropfen für Mallorca-Urlauber. Ein Experte spricht sogar über das Ende von Badeurlauben und dem Sterben der Strände in Folge des Massentourismus auf der Insel. Bisher ist davon jedoch kaum etwas zu bemerken und es befinden sich mehr Urlauber den je auf der Insel. Viele Wirte auf Mallorca sind deshalb sogar genervt und finden die Saison so schlimm wie nie. (kiba)