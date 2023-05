ESC-Finale im Live-Ticker: Schöneberger reagiert auf Selenskyj-Verbot – bei den „Lords“ bahnt sich Problem an

Von: Yannick Hanke

Am 13. Mai wird das große ESC-Finale 2023 veranstaltet. Alle Auftritte, Ergebnisse und Platzierungen können Sie im Live-Ticker zum ESC-Finale 2023 verfolgen.

ESC 2023: Aufgrund des Ukraine-Kriegs wird der diesjährige Eurovision Song Contest in Liverpool veranstaltet.

Eurovision Song Contest 2023: 26 Länder kämpfen um den Sieg im Finale am 13. Mai.

ESC-Finale 2023 am 13. Mai live ab 21:00 Uhr in der ARD zu sehen.

München/Liverpool – Die Halbfinals sind über die Bühne gebracht, das Teilnehmerfeld für das große ESC-Finale am 13. Mai steht fest. Mit dabei sind natürlich auch die Dark-Rocker Lord of the Lost aus Hamburg, die ohnehin einen Freifahrtschein für die Entscheidungsshow in Liverpool besitzen. Insgesamt 26 Länder kämpfen darum, sich die Krone beim diesjährigen Eurovision Song Contest aufzusetzen. Doch wem werden dabei die besten Chancen eingeräumt?

ESC-Finale 2023 im Live-Ticker: Experte erwartet Dreikampf – welches Ergebnis ist für Lord of the Lost drin?

Im Vorfeld vom ESC-Finale 2023 hat ein Experte bereits einen Dreikampf prognostiziert. Für ihn, aber auch für die Buchmacher kommen die Favoriten in diesem Jahr aus Schweden, Finnland und Frankreich. Für Schweden geht Sängerin Loreen an den Start, die ihren Erfolg vom 2012 wiederholen will. „Tattoo“ heißt der Song, von dem sie sich möglichst viele Punkte verspricht. Beim ersten ESC-Halbfinale wusste Loreen bereits zu überzeugen.

Finnland wiederum vertraut auf Käärijä und dem Titel „Cha Cha Cha“, einem wilden Metal-Rap-Stück. Und Frankreich setzt auf einen emotionalen Pop-Chanson („Évidemment“), der von La Zarra performt wird. Indes wird Deutschland bei all den Prognosen vor dem ESC-Finale 2023 nicht allzu weit vorne aufgeführt. Ein solider Platz im Mittelfeld würde nach den ESC-Pleiten in den vergangenen Jahren aber schon ein kleines Erfolgserlebnis darstellen.

ESC-Finale 2023 im Live-Ticker: „Verstößt gegen Regeln der Veranstaltung“ – Selenskyj darf nicht zum ESC-Publikum sprechen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird beim ESC-Finale 2023 aber nicht in Form einer Videobotschaft auftreten. Seine Bitte, sich an das Publikum vom Eurovision Song Contest wenden zu dürfen, wurde nicht akzeptiert – „weil sie gegen die Regeln der Veranstaltung verstößt“. Das hatte die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Donnerstag, 11. Mai, mitgeteilt. Schließlich sei ein ESC-Grundpfeiler der unpolitische Charakter des Wettbewerbs.

Moderatorin Barbara Schöneberger ist der Meinung, dass der ESC eine politische Veranstaltung. Und doch wird dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj untersagt, beim ESC-Finale am 13. Mai eine Videobotschaft ans Publikum zu richten. © Britta Pedersen/dpa/Belga/imago/Montage

Das sieht Barbara Schöneberger, die bei der Punktevergabe der deutschen Jury 2023 durch Elton vertreten wird, anders. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sprach die Moderatorin davon, dass der ESC weit mehr als ein Gesangswettbewerb sei. „Der ESC will zwar nicht politisch sein, aber er ist es natürlich im höchsten Maße“, so Schöneberger am Freitag, 12. Mai. Das hätte sich durch das ESC-Ergebnis von 2022 gezeigt.

ESC-Finale 2023 im Live-Ticker: Lord of the Lost vertreten Deutschland im Finale – Frontmann Chris Harms mit Stimmproblemen

Auch in Bezug auf die deutschen Vertreter wusste sich Schöneberger gegenüber dem RND zu äußern. Lord of the Lost würde die Moderatorin „super“ finden, das Quintett aus Hamburg sei „wirklich cool“ – und würde „sehr viel Selbstbewusstsein“ ausstrahlen. Ein Lob, das wohl nicht zuletzt Frontmann Chris Harms, der einem Handgranaten-Attentat entgehen konnte, gerne hören wird.

Lord of the Lost haben bereits mehrere Proben hinter sich, bei denen Harms seiner Gesangs-Stimme alles abverlangen musste. Am Donnerstag hätte sich bei ihm ein Stimmproblem angekündigt, berichtet bild.de. „Durch tägliches Proben und stundenlange Interviews passiert es bei mir schnell, dass Halsschmerzen einsetzen. Das kenne ich bereits von Touren“, so der deutsche ESC-Star. Er sei aber optimistisch, dass seine Stimme beim ESC-Finale am Samstag uneingeschränkt zur Verfügung stehe. Um „Blood & Glitter“ zum Besten zu geben – und möglichst viele Punkte für Deutschland einzuheimsen. (han)