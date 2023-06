Helene Fischer und 9 Videos von Bühnenunfällen, die uns atemlos machen

Von: Robert Wagner

Blutüberströmt setzt der Schlagerstar seinen Auftritt zunächst fort, bricht ihn dann aber ab. Helene Fischer ist nicht die einzige Künstlerin, der so etwas passiert.

Die Liveauftritte der Schlagersängerin Helene Fischer erinnern mit ihren Akrobatik-Einlagen mehr an Zirkus als an klassische Schlagerkonzerte. Ihre waghalsigen Nummern am Trapez sind mittlerweile fester Bestandteil von Fischers Konzerten. Das Verletzungsrisiko ist hoch. Während ihres jüngsten Konzerts in Hannover verletzte sich die Sängerin bei einer gewagten Nummer am Trapez.



Eine Stunde nach Konzertbeginn knallte sie mit ihrem Nasenrücken gegen das Trapez, als sie mehrere Meter über dem Publikum schwang und sich ein Stück vom Trapez fallen ließ. Ein Bühnenakrobat fing sie auf, aber da war das Unglück schon gesehen. Zurück auf dem Boden verließ Fischer die Bühne. „Ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung“, sagte sie laut Bild, kam dann aber nicht mehr zurück. Das Konzert wurde abgebrochen.

Schon länger ein Dauergast im Krankenhaus: Helene Fischer mit ihren nicht ungefährlichen Akrobatikeinlagen. © Marcus Brandt/dpa

Helene Fischer verletzt sich nicht zum ersten Mal bei einer Bühnenshow

Bereits vor drei Monaten hatte sich Helene Fischer bei den Proben zu ihrer aktuellen Tour verletzt. Sie erlitt einen Rippenbruch – auch nach einer Drehung am Trapez. Nur 23 Tage später startete sie dennoch ihre Tour Anfang April, wie Bild berichtete. Fischer ist nicht die einzige Künstlerin, die sich auf Konzertauftritten teils schwer verletzt, sich davon aber nicht abbringen lässt.

Wir haben dir hier sieben Konzertunfälle und spektakuläre Bühnenshows zusammengestellt

1. James Hetfield (Metallica) 2017 in Amsterdam

Vergleichsweise glimpflich kam der Leadsänger der legendären Rockband Metallica James Hetfield 2017 davon. Auf einem Konzert in der niederländischen Hauptstadt stürzte Hetfield in ein Loch und blieb zunächst sekundenlang reglos liegen, bis ihm Bühnenarbeiter wieder auf die Beine halfen. Das Loch hatte sich kurz zuvor aufgetan, als Bühnenelemente aus dem Boden hinabgelassen wurden. Hetfield blieb unverletzt und sagte t-online zufolge den Zuschauern nur knapp: „Ja, es geht mir okay. Meinem Ego? Nicht so sehr.“

2. James Hetfield (Metallica) 1992 in Montreal

Einen sehr viel schlimmeren Unfall hatte derselbe James Hetfield 1992 auf einem Konzert in Montreal. Während einer aufwändigen pyrotechnischen Showeinlage kam er versehentlich einem Pyro zu nahe und erlitt an seinen Armen Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Es soll nicht viel gefehlt haben und dieser Unfall hätte ihm das Leben kosten können. Nur 17 Tage später stand er wieder auf der Bühne, wie das Musikmagazin UDiscover berichtet.

3. Andrea Berg in Wetzlar 2016

Eine der bekanntesten Konkurrentinnen von Helene Fischer auf dem Schlagermarkt ist Andrea Berg. Die Schlagersängerin machte 2016 eine ähnliche Erfahrung mit pyrotechnischen Bühnenelementen wie James Hetfield 1992. Bei der Vorpremiere zu ihrer damaligen Tournee in Wetzlar schoss ein Feuerwerk in die falsche Richtung und traf sie direkt am Kopf. Mit rauchenden Haaren schritt sie weiter die Bühne entlang und sang unbeeindruckt weiter. Auf Facebook schrieb sie daraufhin, sie wisse nun, „welche Schmerzen man durchsteht, wenn man gegen einen feuerspeienden Drachen kämpft.“ Sie habe „verbrannte Hautstellen“ davongetragen und ließ durchblicken, mit ihrer Bühnencrew ein ernstes Wort gesprochen zu haben.

4. Enrique Iglesias in Mexiko 2015

Seit einigen Jahren kommen Drohnen auch auf Konzerten zum Einsatz, um die Bühnenperformance aus ungewohnten Blickwinkeln zu zeigen. 2015 war diese Technik ein fester Bestandteil der Bühnenshow des Sängers Enrique Iglesias. Bei einem Auftritt im mexikanischen Tijuana ging diese Showeinlage aber daneben: Iglesias griff versehentlich in den Rotor der Drohne und verletzte sich übel an der rechten Hand. Blutverschmiert setzte er seinen Auftritt zunächst fort und suchte erst nach dem Konzert einen Spezialisten in Los Angeles auf.

5. 5 Seconds of Summer (5SOS) in London 2015

Die Pyrotechnik ist offenbar das größte Risiko für gefährliche Unfälle auf der Konzertbühne. Nicht nur James Hetfield und Andrea Berg mussten diese Erfahrung machen. Auch dem jungen Sänger Michael Clifford von der australischen Boyband 5 Seconfs of Summer (5SOS) rauchten für kurze Zeit die Haare, nachdem ein Feuerwerk seinen Kopf getroffen hatte. Er trug Verbrennungen im Gesicht davon, das Konzert wurde vorzeitig abgebrochen. Später twitterte Clifford ein Foto seines verbundenen Gesichts, versehen mit dem Kommentar, jetzt sehe er wenigstens wie der Batman-Bösewicht Two Face aus. Es ging ihm bald darauf deutlich besser, sein Gesicht ist von dem Vorfall nicht gezeichnet.

6. Madonna bei den Brit Awards 2015

Jahrelang war Madonna nicht mehr bei den Brit Awards aufgetreten, umso größer war das Aufsehen um ihren Auftritt dort 2015. Ausgerechnet bei diesem Brit Award-Comeback unterlief ihrer Bühnencrew aber ein Fehler, der einen Sturz der berühmten Sängerin zur Folge hatte. Ihre Tänzer sollten ihr eigentlich den dunklen Umhang nach hinten wegreißen. Das Cape war aber offenbar zu fest angebunden, sodass Madonna zu Boden gerissen wurde und die Bühnentreppe hinunterpolterte. Sie blieb aber unverletzt und setzte ihren Auftritt unbeeindruckt fort.

7. Metallica in Kanada 2012

Und noch einmal Metallica: Auf einem Konzert im kanadischen Edmonton 2012 kam es zu einem spektakulären Bühnenunfall, der offenbar ein Fake gewesen ist. Mitten während der Performance ihres Songs Enter Sandman, stürzten augenscheinlich tragende Bühnenelemente zu Boden, rannte ein brennender Mann über die Bühne und fiel ein Bühnenarbeiter aus großer Höhe herab. All das sah aber verdächtig inszeniert aus. Gegenüber dem Szenemagazin Blabbermouth soll ein Sprecher von Metallicas Konzertveranstalter bestätigt haben, dass dies alles „Teil der Show“ war, wie Bloody Disgusting berichtet.

8. Alleinunterhalter Siggi (deutsche Provinz)

Keine Berühmtheit, aber seit vielen Jahren ein Klassiker im Internet ist der „Alleinunterhalter Siggi“, der den Mund im wahrsten Sinne des Wortes zu voll nimmt. Während eines Auftritts in einem mutmaßlichen Gemeindesaal in der deutschen Provinz haut er gut gelaunt in die Tasten seines Keyboards, bis eine Besucherin beim Tanzen versehentlich gegen die Halterung seines Mikrofons stößt. Das tut sie so unglücklich, dass dem armen Siggi das eingeschaltete Mikrofon direkt in den Mund gerammt wird. Deutlich hört man das von den Lautsprechern übertragene Husten und Würgen. Wie dieser Unfall ausgegangen ist, ist leider nicht bekannt.

9. Justin Timberlake und Janet Jackson beim Superbowl 2004

In dieser Aufzählung nicht fehlen darf der mittlerweile legendäre gemeinsame Auftritt von Justin Timberlake, der heute für sein Aussehen kritisiert wird, und Janet Jackson während des Superbowls 2004. Die Einlage sollte mit einem Griff an Jacksons Oberteil beendet werden, wobei Timberlake nur die obere Schicht der Brustbedeckung abreißen sollte. Durch einen Garderobenfehler riss er dabei aber die gesamte Brustbedeckung ab und entblößte so die rechte Brust seiner Sängerkollegin (ganz am Ende des Videos). Dieser Augenblick weiblicher Nacktheit sorgte in den prüden USA für heftige Debatten, die als „Nippelgate“ in die Geschichte eingingen.

