„Heftiger Unterschied“: Frau entlarvt „einfach nur kranken Filter“ auf Social Media

Von: Franziska Schuster

Naturschönheit oder Fake? Eine Frau kritisiert auf TikTok, dass Beautyfilter immer realistischer aussehen. © Screenshot BW24/TikTok/sogehtonlinedating

Geschwungene Wimpern und makellose Haut: Dank Filtern sieht jedes Foto perfekt aus. Eine Frau zeigt in einem TikTok-Video, wie verstörend echt so mancher Filter wirkt.

Stuttgart - Schönheit liegt im Auge des Betrachters, so sagt man. Das Internet hat mittlerweile allerdings einen maßgeblichen Anteil daran, was als schön angesehen wird. Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung sind unerschöpflich. Perfekt geschwungene Wimpern, eine schmale Nase oder volle Lippen. Mit dem richtigen Beauty-Filter kann jeder angebliche Makel ausradiert werden. Auf Social Media werden Filter für Fotos, Videos und Storys eingesetzt. Auf Instagram, TikTok und Co. lächeln einem perfekt gestylte und makellose Gesichter entgegen.

Viele Influencer verbreiten zudem ein Mindset, das anderen Usern suggeriert, man solle immer glücklich sein. Aus diesem Druck, immer positiv zu denken, hat sich ein Phänomen entwickelt, das der Psyche von Nutzern extrem schaden kann: „Toxic Positivity“ (zu Deutsch: toxische Positivität). Einen ähnlich schädlichen Einfluss können auch die besagten Schönheits-Filter haben. Inzwischen sind diese allerdings kaum noch als solche zu erkennen. Dass sie unglaublich echt wirken, zeigt nun auch ein TikTok-Video. Eine Frau filmt sich mit dem „Bold Glamour“-Filter und ist sprachlos. „Wieso gibt es solche Filter überhaupt?“, schreibt sie verärgert zum Video.

TikTokerin kritisiert unrealistische Schönheitsfilter: „Hört auf, euch damit zu vergleichen“

„Ganz ehrlich, dieser Filter ist absolut krank. Der sieht so unfassbar echt aus“, beginnt „sogehtonlinedating“ ihr Video. Die Augenbrauen sind perfekt gezupft, Haut sowie Lidschatten und Make-up sind makellos. Doch der „Bold Glamour“-Filter gefällt der TikTokerin ganz und gar nicht. „Kein Mensch sieht so aus“, sagt sie. „Das ist einfach nur krank.“ Sie bittet ihre Follower, den Filter künftig nicht mehr zu benutzen und appelliert: „Hört auf, euch damit zu vergleichen. Denn das ist nicht echt.“

Kurz darauf zeigt sich die TikTokerin ohne Filter, ganz ohne falsches Make-up und deutlich blasser. Zuvor hatte sie angemerkt, krank zu Hause zu sein. „Das ist die Realität. Das andere ist einfach nur krank.“ Experten warnen auch vor der sogenannten „Blackout-Challenge“ auf TikTok, bei der sich Kinder und Jugendliche bis zur Bewusstlosigkeit würgen und dabei filmen. Der gefährliche Trend forderte sogar ein Todesopfer.

Mit ihrem Video scheint sie einen Nerv getroffen haben. Mehr als 3.000 Kommentare zählt der Beitrag (Stand: 3. März 2023). Viele stimmen zu, dass solche Filter zu weit gehen. „Ich mein, du siehst auch ohne gut aus. Aber der Unterschied ist diesmal heftig“, schreibt ein User. Ein anderer stimmt zu: „Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Schon krass, der Filter.“

„Kann keine Filter mehr sehen“: User loben Video und Message

Viele Kommentare loben das Video und seine Message dahinter. „Leider messen wir Mädels uns alle an den Schönheitsidealen. In Social Media fehlt uns das Selbstbewusstsein. Danke!“ Jemand anderes schreibt: „Vielen Dank für dieses Video. Ich kann und will keine Filter und Fakebilder/Videos mehr sehen.“ Andere finden es nicht verwerflich, den Filter zu benutzen. „Gibt Filter, die viele benutzen, die weitaus unrealistischer aussehen, da wurde nicht so ein Hype draus gemacht“, kommentiert eine Nutzerin. „Dieser sieht aus wie gut geschminkt.“

Dass manche TikTok-Trends auch durchaus eine positive Wirkung auf die Psyche haben können, zeigen ASMR-Videos. Dabei filmen sich zum Beispiel Protagonisten selbst, wie sie beruhigende Geräusche produzieren.