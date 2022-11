Hauskauf in den USA – einige Menschen bereuen ihn

Seit 2019 sind die Kreditzinsen in den USA um etwa vier Prozent gestiegen – ein eigenes Haus wird für viele US-Amerikaner also vom Traum zum Albtraum.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie und des Krieges in der Ukraine sind nicht nur in Europa deutlich zu spüren. Auch in den USA kämpft die Bevölkerung mit hohen Preisen. Besonders machen sich diese auf dem Immobilienmarkt bemerkbar. Die Rekordpreise für Immobilien und die rasant steigenden Zinssätze sorgen dafür, dass viele Menschen den Wert und die Rentabilität von Wohneigentum infrage stellen und der Hauskauf für viele US-Amerikaner zum Albtraum wird.

BuzzFeed.de berichtet von Menschen aus den USA, die ihren Hauskauf bereuen und in Kosten versinken.