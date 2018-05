Haus brennt, Mutter und Kinder im Tiefschlaf - nur dieser Hund bemerkt die tödliche Gefahr...

Nach langer Zeit im Tierheim

Einen Hund zu adoptieren ist für die meisten immer eine gute Entscheidung - für eine Familie aus Texas aber, war sie viel mehr als das.

Mitten in der Nacht stand das Haus einer Familie in Texas plötzlich in Flammen. Gut, dass sie vier Monate vorher einen Hund adoptiert hatten - denn ohne ihn, würde es die Familie heute nicht mehr geben.