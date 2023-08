Haus brennt nach Blitzeinschlag ab

Die Feuerwehr löscht den Brand im Dachstuhl eines Hauses nach einem Blitzeinschlag. © Markus Zechbauer/zema-medien/dpa

Bei einem Unwetter in Niederbayern ist ein Einfamilienhaus vom Blitz getroffen worden und brannte vollkommen ab. Es kam in der Gegend auch zu Überschwemmungen und umgestürzten Bäumen.

Salzweg/Straubing - Nach einem Blitzeinschlag ist ein Haus in Niederbayern abgebrannt. Das Feuer hatte sich am Samstag, kurz nachdem der Blitz einschlug, zunächst im Obergeschoss des Einfamilienhauses in Salzweg (Landkreis Passau) ausgebreitet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten sich alle Bewohner aus dem Gebäude retten.

Der 43-jährige Eigentümer wurde leicht verletzt, als er versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Es entstand ein Schaden von rund 320.000 Euro.

Während des Unwetters in der Nacht zum Sonntag kam es zu zahlreichen weiteren Einsätzen. Beim Polizeipräsidium Niederbayern gingen nach eigenen Angaben rund 230 Notrufe in der Einsatzzentrale ein, unter anderem wegen Überschwemmungen von Straßen, vollgelaufenen Kellern, von umgestürzten Bäumen blockierten Straßen und beschädigten Autos. dpa