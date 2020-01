Seit Monaten keine Spur von 29-Jährigem: Jetzt findet die Polizei eine Leiche - ist es der Vermisste?

Ein junger Mann wird in Hamburg seit Monaten vermisst. Jetzt sucht das Landeskriminalamt per Öffentlichkeitsfahndung.

Ein junger Mann wird seit drei Monaten vermisst.

Von dem 29-Jährigen gibt es keine Spur.

Das Landeskriminalamt hat jetzt die Öffentlichkeitsfahndung ausgerufen.

Update vom 19. Januar 2020: Seit September des vergangenen Jahres wird der 29-jährige Matheus Jose Gabriel Amaro, der seit drei Jahren in Hamburg lebte, vermisst. Jetzt wurde in der Hansestadt eine Leiche gefunden. Nach Bild-Angaben hat die Mordkommission kurz nach dem Fund den Verdacht, dass es sich bei dem Toten um den Brasilianer handeln könnte.

Die Hamburger Polizei fand die Leiche am Sonntagmorgen bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Hamburger Neustadt. Die Ermittler vollstreckten nach Polizeiangaben einen Durchsuchungsbeschluss, der im Zusammenhang mit bereits länger andauernden Ermittlungen stand. In der Wohnung eines 45-jährigen Italieners fanden die Beamten dann die Leiche, die sich demnach schon länger in dem Mehrfamilienhaus befunden hat.

Der Mieter der Wohnung wurde festgenommen und die Mordkommission hat umfangreiche Spurensicherungs-Maßnahmen eingeleitet.

Derzeit könne man offiziell noch keine Angaben zur Identität der Leiche machen, heißt es von der Polizei. Doch gegenüber der Bild wurde offenbar der Verdacht geäußert, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Matheus Jose Gabriel Amaro handeln könnte.

Seit drei Monaten keine Spur: 29-jähriger Mann aus Hamburg vermisst

Osdorf - Das teure Flugticket nach Brasilien hat der junge Mann in Hamburg noch gebucht. Der zuverlässige Informatiker, der bereits seit drei Jahren in der Hansestadt lebt, wollte seine Familie, seine Heimat besuchen. Doch dann kommt er plötzlich nicht mehr zur Arbeit. Den Flug zu seinen Eltern in Südamerika tritt er nicht an. Die Hamburger Polizei steht vor einem Rätsel - bereits seit drei Monaten versuchen die Beamten, in diesem mysteriösen Fall voranzukommen.

Von dem Vermissten fehlt weiterhin jede Spur. Nun erhoffen sich die Beamten des Landeskriminalamts (LKA) mit der Öffentlichkeitsfahndung entscheidende Hinweise und Hilfe aus der Bevölkerung. Der 29 Jahre alten Matheus Jose Gabriel Amaro gilt seit dem 21. September 2019 als vermisst.

Vermisst: 29-Jähriger in Hamburg spurlos verschwunden

Seine Familie habe Amaro bereits am 21. September vermisst gemeldet, berichtet das Hamburger Abendblatt. Er soll nicht mehr in die Arbeit gekommen sein und habe im Oktober auch seine Reise nicht angetreten.

+ Matheus Jose Gabriel Amaro © Polizei Hamburg

Gabriel Amaro wird wie folgt beschrieben: 1,90 Meter hoch, schlank und athletisch. Amaro hat dunkelblonde Haare möglicherweise einen Dreitage- oder Vollbart und blau-graue Augen. Zuletzt wurde er in einem schwarzen T-Shirt mit einem weißen Aufdruck auf der Vorderseite, einer dunklen Hose und eine dunkelgrüne Jacke gesehen. Er trug helle Schuhe der Marke Nike.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

