Zweiter Angriff an einem Tag: Mehrere Verletzte nach Messerattacke in Den Haag

Bei einem Messerangriff in der niederländischen Großstadt Den Haag wurden am Freitagabend mehrere Menschen verletzt. Das bestätigte die örtliche Polizei via Twitter. Der Angriff fand in der beliebten Einkaufsstraße Grote Marktstraat statt. Rettungskräfte befinden sich derzeit vor Ort. Weitere Details zum Täter, dessen Motiv oder den Opfern sind noch nicht bekannt.

Den Haag: Messerattacke in beliebter Einkaufstraße - Täter soll sich noch auf der Flucht befinden

Wie focus.de berichtet, soll der Täter sich noch auf der Flucht befinden. Die Polizei habe demnach das Gebiet großräumig abgesperrt und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Der Täter sei nach Angaben der Polizei zwischen 45 und 50 Jahren alt, hat dunkle Haare und trägt einen grauen Jogginganzug.

Am Freitagmittag ereignete sich bereits ein Messerangriff in London. Dieser entpuppte sich als Terroranschlag.

Weitere Informationen folgen in Kürze

