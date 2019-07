Frau bringt Kind zur Welt - Eine halbe Stunde später sitzt sie wieder vor ihrer Abschlussprüfung

Diese Frau aus Afrika hat Nerven: Während ihrer Abschlussprüfung setzen die Wehen ein. Sie bekommt in zehn Minuten ihr Kind - und schreibt dann weiter.

Mamou - Kuriose Geschichte aus Westafrika: Eine Schülerin in Guinea wollte sich von nichts von der Teilnahme an den Abschlussprüfungen abhalten lassen - nicht einmal von der Geburt ihres Kindes. Die hochschwangere 18-jährige Fatoumata Kourouma Condé aus der Stadt Mamou im Osten des Landes bemerkte just, als sie sich für ihre Physikprüfung hingesetzt hatte, dass die Geburt kurz bevor stand. Sie wurde in das örtliche Krankenhaus gebracht, wo sie innerhalb von zehn Minuten einen Jungen gebar.

Nur gut 30 Minuten nach ihrem überstürzten Aufbruch kehrte Condé in den Prüfungsraum zurück und setzte sich an ihren Tisch - sehr zur Überraschung ihrer Familie und der Aufsichtspersonen. Ihre Geschichte, zuerst durch die lokalen Medien verbreitet, wurde vom örtlichen Prüfungsleiter bestätigt.

Frau bekommt Kind und schreibt Abschlussprüfung

Condé erzählte der Nachrichtenagentur AFP, sie habe nicht mal ihrem Mann gesagt, dass die Geburt unmittelbar bevorstehe - aus Angst, zu Hause bleiben oder zum Arzt gehen zu müssen. "Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, auch nur eine Abschlussprüfung zu verpassen, für die ich das ganze Jahr gelernt habe", sagte sie.

Condés Mann, ein Polizist, sei entzückt und erzähle jedem über "diese grandiose Frau", sagte ein Verwandter. "Wir beten zu Gott, dass Fatoumata ihren Abschluss schafft", fügte er hinzu. Das Baby sollte seiner Meinung nach Espoir heißen - französisch für Hoffnung. In Sachen Vornamen gibt es auch eine interessante Studie: Wer so heißt, verdient am meisten.

AFP