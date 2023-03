Forscher entdecken vergessene Maya-Region – fast doppelt so groß wie Berlin

Von: Bjarne Kommnick

Forscher haben mithilfe von Lasertechnik im historischen Gebiet der Maya geforscht. Die Daten kartieren eine Fläche mit mehr als 1000 Siedlungen.

Chilar – Forscherinnen und Forscher der Universitäten in Texas haben mithilfe sogenannter LiDAR-Technik, also laserbasierter Bildgebung, ein historisches Gebiet der Maya im Norden Guatemalas erforscht. In einer Studie, die in der Zeitschrift Ancient Mesoamerica veröffentlicht wurde, zeigt das Forschungsteam, wie sie einen Teil der Siedlungsgeschichte des indigenen Volkes erschließen konnten – mehr als jemals zuvor bekannt gewesen sei.

Forscher entdecken 1000 Maya-Siedlungen auf über 1700 Quadratkilometer

Demnach hätten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Lichterkennungs- und Entfernungsmessetechnologie die dicht bewaldete Fläche des sogenannten Mirador-Calakmul-Karstbeken analysiert und kartiert. Dabei habe sich gezeigt, dass das Forschungsteam auf einer knapp 1700 Quadratkilometer mehr als 1000 Maya-Siedlungen entdeckt hatte, die allesamt mit einem rund 180 Kilometer langem Damm verbunden waren. Mit dieser Größe sind die Siedlungen insgesamt fast doppelt so groß wie Berlin.

Forscher haben laserbasierte Aufnahmen von historischen Siedlungen der Maya-Zeit. © Ancient Mesoamerica

Auf diesem Damm hätten die Mayas ihre Siedlungen und Städte bereist. Auch Kanäle und Stauseen gehören zu den Entdeckungen der Maya Besiedlungen im Norden Guatemalas. Die Bauten seien auf eine Zeit von etwa 1000 v. Chr. bis 150. n Chr. zurückzuführen. Die Entdeckung sei bemerkenswert. Erst zuletzt hatten Forscher sogar einen „vergessenen Kontinent“ entdeckt.

Forscher entdecken Maya-Siedlungsstrukturen in Nord Guatemala

Carlos Morales-Aguilar, vom Institut für Geografie und Umwelt der University of Texas in Austin und Co-Autor der Studie, erklärt gegenüber Live Science, dass diese Analyse ein erster Blick „ein Gebiet, das politisch und wirtschaftlich integriert war und noch nie zuvor an anderen Orten in der westlichen Hemisphäre gesehen wurde“. Die Entdeckung Siedlungsstruktur bilde laut der Studie ein „Netz beteiligter sozialer, politischer und wirtschaftlicher Interaktionen“.

Die Autoren erklären, dass das Gebiet eine ideale Lebensbedingung für die Mayas bot und gleichzeitig landwirtschaftliches Tiefland zu bieten hatte. „Siedlungsverteilungen, architektonische Kontinuitäten, chronologische Gleichzeitigkeit und volumetrische Betrachtungen von Standorten liefern Hinweise auf frühe zentralisierte administrative und sozioökonomische Strategien innerhalb einer definierten geografischen Region“, heißt es in der Studie.