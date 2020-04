Grusel-Detail auf diesem Foto - Es ist keineswegs im Kreis - Bemerken Sie es gleich?

Ein ganz normales Foto aus einem Badezimmer schockt viele Internet-User. Sehen Sie auch den ungebeten Gast auf dem Foto?

Nicht selten sorgen Fotos mit schwer erkennbaren Details für Aufregung im Netz.

Ein unbekanntes Foto aus dem Netz verbirgt nun ein gruseliges Detail.

Sehen Sie den ungebetenen Gast im Hintergrund?

Unser Artikel vom 23. Dezember 2019:

Sie üben eine ganz besondere Faszination auf viele Internet-User aus, die sogenannten „Foto Fails“ oder „When you see it“-Bilder. Kleine Details, oftmals für viele Betrachter versteckt, sorgen nicht selten für Aufsehen. Ein Weihnachts-Fail beispielsweise: Sehen Sie das versteckte Detail in dieser Weihnachts-Krippe?

Das Bild, das sich schon seit geraumer Zeit online großer Beliebtheit erfreut, dürfte nicht nur für Verwunderung sorgen. Viele User teilen anschließend ihr Entsetzen.

Detail auf Foto sorgt für Entsetzen - Sehen Sie den ungebetenen Gast?

Auf dem aufgenommenen Selfie präsentiert eine junge Frau stolz ihr Kleid, mit einem Lächeln posiert sie fröhlich in die Kamera. Um das Outfit komplett aufs Bild zu bekommen, stellt sich das dunkelhaarige Mädchen extra aufs Bett. Der im angrenzenden Badezimmer angebrachte Spiegel fängt die komplette Szene ein. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, doch jedem scheint klar: Ein Detail kann einfach nicht stimmen.

Wie einige User der Plattform Reddit unter dem Bild erklären, orientierten sich einige von ihnen zunächst an dem auf dem Bild eingezeichneten Kreis. Doch weder der Kreis, noch der Hintergrund verbergen das gruselige Detail. Auch das Handy, welches an der Steckdose angesteckt ist, scheint gewöhnlich. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Ein unheimlich lachendes Gesicht versteckt sich im rechten Bildrand.

Sehen Sie dieses Detail? Foto-Panne geht viral

Welche Person sich in der Dunkelheit der angrenzenden Kammer versteckt hält, bleibt unklar. Doch wie einige User in den Kommentaren erklären, saß der Schock beim ersten Entdecken tief: „Das lässt mich mich unwohl fühlen“ und „Oh Gott“ ist dort zu lesen.

Natürlich könnte es sich hier auch um Photoshop-Montage handeln, die Hintergründe bleiben unklar. Auf Facebook kursiert seit längerem ein Foto: Das Mädchen auf dem Bild weint wahrscheinlich wegen dieses Details.

Dem jungen Mädchen scheint der ungebetene Gast auf ihrem Foto - wenn er denn echt ist - nicht aufzufallen. Und damit ist sie nicht alleine. Wie eine andere kürzlich veröffentlichte Foto-Panne zeigt, fing auch eine Frau im Urlaub den richtigen Moment ein. Während sie sich im Pool rekelt, spielt sich im Hintergrund etwas Ekliges ab. Ein Student erlebte ebenfalls einen Foto-Schock, der sich am Ende jedoch als urkomisch entpuppte.

Schauspielerin Veronica Ferres hat sich zusammen mit Carsten Maschmeyer vor einem Weihnachtsbaum ablichten lassen. Nein, halt, nicht vor einem. Sogar zwei Bäume hat das Promi-Paar im Wohnzimmer. Viele User sind reichlich verwirrt.

In Linz wurde der vielleicht schlechteste Parker der Welt entdeckt. Nicht entdeckt wurde hingegen der Schatz des französischen Piraten Le Vasseur. Wer sein sagenumwobenes Rätsel lösen kann, wird Milliarden besitzen.

Ein Reddit-User hat ein Bild mit Früchten geteilt, auf dem etwas nicht stimmen soll - und wer genauer hinsieht, kann tatsächlich ein befremdliches Detail entdecken.

Panorama-Fotos können großartig sein, solange sich während der Aufnahme nichts bewegt. Daran hielten sich diese Hunde nicht - und das Ergebnis ist unglaublich witzig.

Seit Jahren ist die App „Jodel“ besonders bei jungen Menschen sehr beliebt. Ein User aus dem Landkreis München hat jetzt ein Bild aus einem Supermarkt geteilt - mit einem witzigen Detail.